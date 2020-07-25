Коронавирус в Калининграде, последние новости на 25 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 115 068 человек, из них выявлено 2 759 случаев заражения (2 302 человека выздоровели).

Отметим, что с начала недели пневмонию обнаружили у 20 человек из 54, заразившихся коронавирусом. Еще у 15 инфицированных наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного - фарингит.