2020-07-25T17:11:53+03:00
Происшествия

«Когда ты мокрый до трусов, но надо снимать дальше»: в Балтийске во время репетиции парада журналистку чуть не смыло волной

Жанна Мейлер прошла сквозь воду, не потеряла самообладания и продолжила выполнять работу [видео]
Надежда Ржевская
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Вт-вот волна накроет Жанну Мейлер (в красной куртке).Вт-вот волна накроет Жанну Мейлер (в красной куртке).Фото: YouTube
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24 июля в Балтийске проходила репетиция парада ко Дню ВМФ. Накануне праздника волновались не только военные моряки, но и море. Волны то и дело большими гребнями наваливались на набережную, где и работали журналисты, отслеживая и снимая движения кораблей. В какой-то момент журналистка Жанна Мейлер оказалась рядом с большой водой и так увлеклась съемкой, что не увидела надвигающую на нее волну-громадину. Вот волна разбивается о берег, кажется, что отступает, но… Накрывает увлеченную работой журналистку! И с такой силой!

Видео, которое облетело соцсети, где на девушку в красной ветровке "набрасывается" волна, вызвало бурю эмоций.

- Жанна, круто и мокро! – написала в поддержку пострадавшей в Фейсбуке одна из коллег. - Благодаря видео, теперь ты звезда репетиции парада. Не заболела хоть, все в порядке?

- Все живы: и люди, и камеры! - успокоила Жанна всех сочувствующих.

Спустя время, Жанна Мейлер выложила у себя на странице в Фейсбуке фотографии, которые сопроводила комментарием: «Когда ты мокрый до трусов, но надо продолжать снимать». Судя по фотографиям, Жанна еще долго после столкновения с водой смеялась и над собой, и над случившемся.

Заметим, в Калининграде девушки своими невинными поступками делают парады ярче и незабываемыми. Так, на недавнем параде ко Дню Победы в Калининграде мичман Ксения Кальчицкая потеряла туфельку, но не растерялась и продолжила маршировать, как ни в чем не бывало. Теперь вот история про отважную Жанну.

В Балтийске журналистку едва не унесло в море.Максим РУМЯНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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