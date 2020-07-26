Парад в честь Дня ВМФ в Балтийске: Тысячи зрителей пришли на берег ради «Зубра»

В этом году парад в честь Дня военно-морского флота в Балтийске получился не для всех. В конце недели оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции решил, что в воскресенье проезд в Балтийск будет закрыт. Исключение сделали только для жителей самого западного города России, а также для счастливых обладателей спецпропусков, которые распространялись по военной и номенклатурной линиям.

Большой десантный корабль "Калининград". Красавец!Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

И тем не менее, на Морской набережной Балтийска уже в восемь утра начал собираться народ, а к 10 часам, к официальному времени начала парада, возле морского берега было уже несколько тысяч человек. В масках стояли только бравые морские пехотинцы, следившие за порядком. Все остальные, как будто забыли, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

БДК отстрелялся.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Сценарий парада не сильно отличался от того, что происходит каждый год. Вдоль Южного мола на Балтийской косе выстроились корабли Балтфлота, трибуна с почетными гостями была установлена недалеко от памятника Петра Первому. По морскому каналу друг за другом проходили боевые и вспомогательные корабли, а напротив трибуны периодически разворачивался какой-либо экшн - то высадка спецназа с зависшего над водой вертолета, то выход БТРов из большого десантного корабля "Калининград", то освобождение захваченного сомалийскими пиратами судна. Впечатлили ракетные стрельбы, причем особенно постаралась на этот счет команда БДК "Калининград". После того как этот медлительный, громоздкий, но грозный хищник отстрелялся, черный дым над каналом стоял больше минуты. А зрители все это время аплодировали.

Корвет "Стерегущий".Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но изюминкой парада, как и во все предыдущие годы, стало прохождение по морскому каналу малого десантного корабля на воздушной подушке типа "Зубр". Эти ревущие звери, которых в строю осталось всего два - "Евгений Кочешков" и "Мордовия" - всегда вызывают бурный восторг зрителей. Так было и на этот раз. Многие и на парад пришли, как позже признались, чтобы посмотреть и послушать "Зубр".

Малый ракетный корабль "Зеленый дол".Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Зрители на набережной.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ