«Бауцентр» - 20 лет «Лучший по профессии»

День профессионального мастерства в «Бауцентре» - крепкая традиция, которой не изменяют уже два десятилетия. В компании знают и понимают, как важен и ценен каждый сотрудник, внимательно следят за успехами персонала и не скупятся на поощрение самых образцовых специалистов. Оценкой плодотворному труду служит награждение финалистов и победителей конкурса «Лучший по профессии», который неизменно проходит в рамках Дня профессионального мастерства. За работой сотрудников всех уровней - от продавцов-консультантов до управляющих - внимательно наблюдают в течение года и оценивают по целому списку параметров. В него входят не только очевидные, вроде показателей по продажам, но и такие важные, как, к примеру, скорость обслуживания и качество общения с покупателями. Раз в месяц подводят промежуточные итоги, а финал и торжественное награждение традиционно устраивают летом. В этому году из-за ситуации с пандемией сценарий немного переиграли - пышного мероприятия решили не проводить, а лучших из лучших все же обязательно поощрят, но уже непосредственно на рабочих местах.

Для компании было важно сохранить традицию, особенно в этом году. Когда весь бизнес переживал очень сложный период, еще на этапе карантина, сотрудникам «Бауцентра» приходилось выполнять двойную работу, чтобы обеспечить четко и в срок отгрузку и поставки онлайн-заказов, число которых возросло в эти месяцы в несколько раз.

Продавец-консультант отдела сантехники Евгений Тютюник

Коллектив стойко перенес непростой этап, сотрудники «Бауцентра» ценят свою работу, выполняя ее на максимуме без дополнительных стимулов. Компания всегда славилась отличными условиями труда для персонала.

Стабильный доход, возможность карьерного роста, удобный график, полный соц. пакет (полис ДМС, оплачиваемый отпуск, питание) стали определяющими факторами выбора места работы для продавца-консультанта отдела сантехники Евгения Тютюника.

- Я работаю в «Бауцентре» уже два года и каждый день убеждаюсь, что сделал правильный выбор, - говорит Евгений. - Ценю возможность расти и развиваться в крупной стабильной компании, к тому же работа связана с общением, а это всегда интересно. Здесь есть постоянная возможность повышения квалификации, для нас регулярно проводят тренинги, семинары, рабочие встречи с поставщиками и представителями фабрик.

Перспектива развития - одно из мощнейших преимуществ «Бауцентра» как работодателя, которое служит отличным стимулом для молодых сотрудников.

- Я начинал в компании с должности продавца-консультанта пять лет назад, - рассказывает менеджер отдела «Профи» Максим Кузьмин. - Возможность карьерного роста здесь есть у каждого. Регулярно проводятся конкурсы на вакантные должности, я наравне со всеми сдал специальный внутренний экзамен и получил новую интересную и ответственную работу. Уверен, это не предел. Когда-то я переехал в Калининград из Ташкента, и мне посоветовали работу в «Бауцентре». Сейчас я определенно бы также рекомендовал молодым специалистам получить в компании этот бесценный опыт.

Менеджер отдела «Профи» Максим Кузьмин

Сотрудников, которых поощрили на конкурсе «Лучший по профессии», может узнать каждый клиент гипермаркета по специальным бейджам. Так что если располагающие улыбки консультантов и менеджеров за обязательными масками пока не разглядеть, то оценку их работы от руководства компании будет видно сразу, ведь звание «лучшего» здесь - предмет особой гордости.

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