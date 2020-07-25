Почему чиновник-мультимиллионер не смог отказаться от скромной взятки

Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации - профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Владимир Шерстов.Фото: Северо-Западное следственное Управление на транспорте СК

Правила «отката»

- Владимир Евгеньевич, а какие именно уголовные дела причисляются к особо важным, каковы критерии?

- Прежде всего, это преступления против государственных интересов, в отношении так называемых спецсубъектов, то есть, высших руководителей государственных органов, народных депутатов, сотрудников силовых структур и т. д. А также преступления, совершаемые данными спецсубъектами. Кроме того, под эту категорию попадают преступления, вызвавшие широкий общественный резонанс. К примеру, именно наш отдел занимался расследованием уголовного дела о попытке подкупа министра экологии и природных ресурсов Калининградской области Олега Ступина, когда за взятку в размере 15 миллионов рублей представительница одной из фирм рассчитывала продлить договор аренды лесного участка без проведения положенных по закону торгов.

- Насколько известно, передача денег проходила уже в рамках оперативного эксперимента?

- Да, министр предупредил сотрудников правоохранительных органов о сделанном ему предложении, и в дальнейшем процесс проходил под их контролем. Подозреваемая была задержана, в настоящий момент уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Оно наверняка бы уже было передано в суд, но свои коррективы внесла, если можно так сказать, текущая обстановка. Дело в том, что сразу после задержания женщине измерили температуру, та оказалась подозрительно высокой, а при последующем медицинском обследовании у гражданки выявили тяжелое заболевание, препятствующее участию в следственных действиях, и сейчас она находится на излечении.

Попытки подкупа чиновников в нашей области случаются регулярно.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да, там была взятка в особо крупном размере, при обыске в кабинете нашли 1,8 миллиона рублей. Надо сказать, подозреваемый поначалу давал признательные показания, хотя в дальнейшем свою позицию несколько изменил, утверждая, что имело место разве что превышение должностных полномочий. Причем еще при вступлении в должность он задекларировал находящиеся у него на счетах около 300 миллионов долларов США и столько же в евро. Так что, инкриминируемую взятку можно считать его суточным доходом от процентов по вкладам. (Кстати, пресловутые 1,8 миллиона как раз составляли 10 % от суммы госконтракта.) На вопрос, стоило ли мараться, он дал довольно любопытный ответ. Мол, если бы не взял эти деньги, то в следующий раз при заключении контракта на большую сумму уже не принесли бы.

«Однорукие бандиты» остались в прошлом

- Если говорить о преступлениях против государственных интересов, то это наверняка, прежде всего, уклонение от уплаты налогов?

- В том числе, хотя не только это. Стоит заметить, что налоговые преступления требуют высокого интеллекта. Потому что не так-то просто разработать схемы увода крупных сумм денег, особенно работающие долгое время. И расследовать такие дела тоже не просто, хотя у нас получается. Кроме того, многих подозреваемых удается убедить заключить сделку со следствием, благо, закон такую возможность предоставляет. В этом случае есть возможность отделаться минимальным сроком или даже просто штрафом, особенно если возместить нанесенный казне ущерб. Впрочем, есть и такие, кто предпочитает отрицать свою вину до конца, даже при предъявлении неопровержимых доказательств.

- Из принципа?

- Вряд ли. Думаю, скорее, тут расчет на то, что удастся воспользоваться «украденными» деньгами после выхода на свободу. Так что, вопрос лишь в конкретной сумме – стоит ли из-за нее сидеть. Что до способов спрятать деньги или другое имущество, то их существует достаточно много. Но, допустим, переписывание имущества на ближайших родственников – прием уже не эффективный, действующее законодательство позволяет арестовывать и такие активы. Кстати, в случае с Казимирским нам удалось арестовать его рублевые и валютные счета, автомобиль, три земельных участка, несколько квартир – в общей сложности на десятки миллионов рублей.

- А каково соотношение тех, кто соглашается на сделку со следствием и тех, кто уходит в глухой отказ?

- В процентах примерно 50 на 50. Помимо налоговых преступлений мы боремся и с нелегальным игорным бизнесом. Например, удалось пресечь деятельность организованного преступного сообщества и четырех подпольных казино, которые, как следует из конфискованных документов, принесли организаторам не менее 22 миллионов рублей прибыли. Двое из обвиняемых уже получили сроки лишения свободы, в отношении еще четверых разбирательство продолжается.

- Это были залы игровых автоматов или казино?

- Игровые автоматы давно ушли в прошлое, теперь вместо них персональные компьютеры, сам процесс игры стал виртуальным – и куда более трудно доказуемым. Но в этом случае нам удалось обеспечить доступ в систему и получить всю необходимую информацию, чтобы успешно довести расследование до конца В штате Следственного управления имеется высококвалифицированный следователь-криминалист, специализирующийся именно на выявлении следов преступлений, совершенных с использованием высоких технологий.

- А если говорить о более наглядных, если можно так выразиться, проявлениях криминала? Как обстоят дела с расследованием заказных убийств?

- Сегодня подобные прецеденты достаточно редки, за последнее время могу припомнить разве что покушение на убийство бизнесмена в июне прошлого года на Тенистой аллее. Возможно, причина в том, что проблемы теперь решаются более цивилизованными способами. К тому же, нам удалось обезвредить длительное время действовавших в регионе профессиональных киллеров, замешанных в убийстве бизнесменов Юцюса, Шевалье и Моргарта.

- Киллеры местные или приезжие из другого региона?

- Все калининградцы. Никто из них до этого ни в каких спецподразделениях не служил, уникальными боевыми навыками не обладал. Обычные такие ребята родом из «лихих 90-х». Можно еще добавить, что периодически случаются заказные убийства или покушения на убийство на бытовой почве. Но там и уровень исполнителей совершенно другой, в исполнители нанимают практически случайных людей.

Не конкуренция, но взаимодействие

- Оперативное сопровождение ваших расследований осуществляют сотрудники полиции. Не бывает проявлений… профессиональной ревности, что ли? Или конкуренции между ведомствами?

- Функции СКР, ФСБ и МВД четко определены действующим законодательством. Какие тут поводы для конкуренции и уж тем более зависти? Каждый делает свою работу.

- Но вот из недавнего: в Советске уголовное дело по факту зверского избиения заступившегося за девушку парня сначала расследовала местная полиция, но потом оно было передано в межрайонный следственный отдел регионального Управления СК. Коллеги не обиделись, посчитав это сомнением в уровне их компетенции?

- Если честно, не знаю, обиделись они или нет. Действительно, по решению прокуратуры уголовное дело может быть изъято из ведения любого следственного органа и передано для расследования в структуры Следственного комитета. Как это и произошло в Советске. О передаче материалов в МРСО попросила мать потерпевшего. А по какой именно причине – это у нее надо спрашивать.

- Хорошо, ну а если приходится расследовать уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников полиции? Вот, например, скандальная история с гибелью в Московском РОВД черняховца Ивана Вшивкова. Там ведь довольно неоднозначная ситуация.

- Вполне однозначная. Имеются два фигуранта, которым предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Я допускаю, что у кого-то те или иные обстоятельства произошедшего могут вызывать определенные эмоции, но мы-то руководствуемся не эмоциями, а фактами и нормами закона. Человек погиб, когда находился фактически на глазах у полицейских, которые не обеспечили безопасность задержанного. И, кстати, очень большую поддержку в расследовании данного уголовного дела нам оказали сотрудники Службы собственной безопасности областного УМВД России. Так что, ни о каких претензиях здесь и речи быть не может.

«Старикам здесь не место»?

- В традиционном представлении следователь-«важняк» - это такой убеленный сединами «зубр» криминалистики. Хотя, конечно, я догадываюсь, что теперь это не совсем так. Можете составить коллективный портрет своих девяти подчиненных?

- Средний возраст 26-39 лет, но при этом все уже имеют достаточно серьезный опыт работы в районных подразделениях. Времена изменились, сегодня у следователя особенно ценится такое качество, как оперативность. Ведь то и дело приходится мотаться по разным закоулкам в поисках возможных свидетелей преступления. Среди которых, надо сказать, зачастую встречаются люди без определенного места жительства и прочие асоциальные элементы. Думается, человек в возрасте будет охотнее общаться со своими внуками, чем с бродягами.

- Получается, «старикам здесь не место»?

- Ну, так, наверное, нельзя говорить. Хотя по вполне объективным причинам еще достаточно молодому человеку сейчас легче соответствовать предъявляемым у нас в отделе требованиям.

- А что самое трудное для вас как руководителя?

- (после долгого раздумья) Наверное, груз ответственности за подчиненных. Понятно же, что очень хочется добиться от них максимально эффективной работы. А при существующей нагрузке заставлять выкладываться в каждом расследовании на 100 процентов очень непросто, поверьте.