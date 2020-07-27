2020-07-27T10:57:19+03:00
Лето в городе

Погода на неделю в Калининграде: последний жаркий день, дожди и 8-балльный ветер

Уходящий июль и наступающий август точно не дадут нам скучать
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Ветер поднимется в середине недели.Ветер поднимется в середине недели.Фото: Александр Подгорчук
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Начало рабочей недели в Калининграде обещает быть как минимум интересным. Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник воздух прогреется до +22..+23 градусов, будет облачно и с небольшими осадками.

Вторник, похоже, станет последним жарким днем июля. Температура должна подняться до +28 градусов, но и вероятность дождей оценивается в 87%.

В среду к нам придет циклон, который принесет похолодание. За окном будет около +20 градусов, дожди и крепкий ветер. Пик ненастья придется на четверг: по прогнозу портала rp5.ru, скорость ветра в порывах составит до 18 метров в секунду, что соответствует 8 баллам.

С пятницы стихия начнет отступать, а температура воздуха – повышаться. Если сбудутся позитивные прогнозы, первые выходные августа мы проведем при температуре +24..+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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