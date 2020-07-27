«Андреевский флаг» как мыло по-флотски: просто добавь воды?

Возможно, сказалась усталость от просмотра, но две последних серии показались самыми, как бы это помягче… нелепыми. И снятыми особенно халтурно. Чего стоит лишь чехарда с временами года в одном и том же эпизоде. Это такая творческая находка, новое слово в кино? Или просто экономика должна быть экономной? В одной локации за день снимаем сразу что-то из начала, что-то из конца. Потом так же – в другой локации. Затем – монтаж. А в итоге: герой вышел на улицу летом, бац – вокруг уже поздняя осень, опять бац – снова лето…

За последние годы в Калининградской области было снято немало неудачных, скажем так, фильмов. Однако этот всех превзошел. Разнообразных глупостей не меньше, чем творческих штампов – промышленным способом добывать можно. Зритель и рад бы все это не замечать. Но что ему еще делать? Калининградские виды уже приелись. При этом высосанный из пальца сюжет никак не увлечет, а на актеров, которые то ли не хотят играть, то ли не могут, смотреть скучно.

И при всем при этом – какие претензии у создателей. Новый сериал – «сага», ни больше, ни меньше. А уж название такое, что с ним одним впору сразу на госпремию выдвигаться. Похоже, кто-то считает, что если в фильме будут кадры, снятые на действующих кораблях или улицах реального города, то этого вполне достаточно для того, чтобы зритель вслед за Станиславским воскликнул: «Верю!».

Повторюсь, за последние годы у нас были сняты и другие «шедевры». Но в них в большей или меньшей степени присутствует условность. Скажем, тот же Калининград – это некий Город на берегу Балтики. И зритель делал скидку. Дескать, еще одну сказочку сняли, бог с ними. «Андреевский флаг» максимально приближен к реальности. Наши дни, Балтийский флот, Калининградская область. Да еще режиссер подчеркивал, как якобы все тщательно выверялось с помощью неких экспертов. Вот народ и прильнул к экранам. А там – такое…

«Комсомолка» уже рассказывала про многочисленные несуразности в предыдущих сериях «Андреевского флага». Что же касается двух последних серий, то из артистов, пожалуй, больше всех «порадовал» Анатолий Васильев. За время, проведенное в киношной кутузке, он, очевидно, слишком вошел в образ сидельца. В результате чего с него наконец спала постоянная странноватая улыбка. Однако на свободу вице-адмирал Чернобаевский вышел с видом уже какого-то урки со спичкой в зубах.

Нельзя не отметить и «Африку для бедных» из 15-16 серий. Среди калининградцев до сих пор гуляет байка о том, что «Белое солнце пустыни» якобы снимали на Куршской косе. Не исключено, что это вдохновило создателей «Андреевского флага» африканскую пустыню «Республики Куран» снять в куршских песках. Получилось, конечно, бюджетно (рибейтов из областного бюджета, видимо, показалось мало). Но и степень достоверности стремится к нулю. Убедителен там разве что джип, катящий по пляжу. Именно так в нашей янтарной Африке и бывает. Правда, в жизни за это штрафуют – если поймают. Ради искусства кино, надо полагать, было сделано исключение. Ну и как, оно того стоило?

Еще там же, в мифическом Куране, появляется персонаж, слова которому писали явно уже ногой, в последний момент и разные люди. Сперва текущую обстановку он описывает так, словно песнь поет: «Орды бандитов…» Орды, а? После чего этот же эрудит неожиданно сбивает планку: «Так, стоп, дальше координатОВ нет».

А у меня тогда нет больше словОВ для этого мыла по-флотски.