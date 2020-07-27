Арки, лепнина и надписи на стенах: чего лишилась и что приобрела «Кройц-аптека»

«Кройц-аптека» уже окончательно освободилась от строительных лесов и стала на прошлой неделе одним из самых обсуждаемых архитектурных объектов Калининграда. Но если сначала многие высказались однозначно негативно по поводу стеклобетонной надстройки и ярко-желтого цвета, то к сегодняшнему дню тон критиков стал уже не таким уверенным.

Из того, что видно сейчас – восстановлена лепнина, кирпичные арки с колоннадой в правом здании, появились утраченные элементы на фронтонах и кровле. Что же касается стеклянной конструкции, нависающей над Кройц-аптекой, и орнамента из треугольников, то с этими элементами общественность могла ознакомиться еще в 2017 году, когда принимался проект восстановления. Собственник тогда же сделал свой выбор в пользу проекта, подготовленного калининградкой Анной Бельской.

Так здание выглядело до войны.Фото: Bildarchiv

Так - до реконструкции.Фото: Иван МАРКОВ

А так - сегодня.Фото: Иван МАРКОВ

Стоит напомнить, что название «Кройц-аптека» - народное. Оно прицепилось из-за немецкой надписи «Kreuz-Apotheke», до недавнего времени находившейся на фасаде. Более того, это не один дом, а сразу три. Два из них были выполнены в югендстиле (сегодня они покрашены в желтый цвет), а третий, с аркой, - представитель северного модерна. В советское время весь этот комплекс был больше известен под названием «Пельменная», и процесс его разрушения начался примерно с конца 60-х. Сначала были снесены здания напротив, потом дома постепенно ветшали, и к началу 90-х уже были расселены. Судя по снимкам 1992 года, левые два дома к этому моменту уже не имели кровли, а правый еще держался.

К началу нулевых за Кройц-аптекой уже прочно закрепился статус главной достопримечательной руины Калининграда. А когда эта руина переходила из рук в руки, надежд на восстановление хоть в каком-то виде не было. Никто не верил и Сергею Сухомлину, приобретшему окончательно обветшавшую постройку в 2016 году за 3,1 миллиона рублей. Но в марте 2017 года на градостроительном совете был выбран проект восстановления, и вскоре закипела работа.

В арке не стали затирать надписи, нацарапанные на стенах еще в советское время.Фото: Иван МАРКОВ

Все было не очень гладко. Несколько раз прямо на дорогу осыпался фасад, и специалисты уже говорили, что спасти хоть какие-то исторические элементы уже вряд ли получится. Однако в итоге, кое-то сохранить все же удалось. Более того, в арке даже не стали затирать надписи, нацарапанные на стенах еще в советское время.