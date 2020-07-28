2020-07-27T19:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 28 июля
Николай Литвинов
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на вечер 27 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 118 703 человека, из них выявлено 2 805 случаев заражения (2 308 человек выздоровели), умерли 46, остаются под медицинским наблюдением 161 человек, в том числе 3 в условиях обсерватора.

За предыдущие сутки в нашел области коронавирусом заразились еще 15 человек. Большинство (9) - в Калининграде, по два человека - в Гурьевском и Гвардейском городских округах, один - в Черняховском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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