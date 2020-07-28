Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на вечер 27 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 118 703 человека, из них выявлено 2 805 случаев заражения (2 308 человек выздоровели), умерли 46, остаются под медицинским наблюдением 161 человек, в том числе 3 в условиях обсерватора.

За предыдущие сутки в нашел области коронавирусом заразились еще 15 человек. Большинство (9) - в Калининграде, по два человека - в Гурьевском и Гвардейском городских округах, один - в Черняховском.