По 15 минут в час: «голова Канта» в Калининграде будет светиться строго по графику

Фотографию светящейся головы Канта на дереве у Медового моста в Калининграде первым опубликовал в Инстаграме губернатор Антон Алиханова. Через несколько дней снимки с разных ракурсов уже наводнили соцсети.

К обсуждению технической части подключился журналист Олег Кашин, который предположил, что дерево, на которое проецируется портрет, было специально выстрижено для этих целей. И даже рассказал небольшую предысторию в своем телеграм-канале:

- И никто не помнит, как покойный Глазычев (бывший председатель комиссии по региональному развитию общественной палаты, специализировался на вопросах городской архитектуры – Ред.) предлагал кронировать там все деревья как будто это силуэты домов. Я тогда еще думал - что за бред. А сделали голову - инфернально так, красиво.

Автором идеи со светящейся головой Канта и ее воплотителем в жизнь стал калининградец Сергей Будник, компания которого специализируется на светотехнике.

- Сергей работает по всей России, - рассказал «Комсомолке» советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. – Один из его известных реализованных проектов – подсветка на площади в Палехе Ивановской области. Собственно, светящийся образ Канта был его идеей.

По словам Генне, оборудование для проецирования портрета установлено на одной из опор освещения, стоящей на противоположном берегу Преголи, а дерево специально под портрет никто не подстригал.

- Деревья никто не трогал, потому что понимаем, какой будет реакция общественности, - добавил Генне. – А что касается самой подсветки, то она будет работать не постоянно. Включать ее будут по 15 минут в каждый час. За это отвечает специальный датчик. Время включения и выключения мы сейчас согласовываем с архитекторами. Оно будет меняться в зависимости от сезона.

Пока что портрет Канта будут "включать" в тестовом режиме.