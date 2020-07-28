2020-07-28T16:29:18+03:00
Общество

По 15 минут в час: «голова Канта» в Калининграде будет светиться строго по графику

Мы узнали, когда можно будет полюбоваться необычным портретом
Иван МАРКОВ
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Портрет Канта можно будет увидеть на дереве у Медового моста.Портрет Канта можно будет увидеть на дереве у Медового моста.Фото: Инстаграм
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Фотографию светящейся головы Канта на дереве у Медового моста в Калининграде первым опубликовал в Инстаграме губернатор Антон Алиханова. Через несколько дней снимки с разных ракурсов уже наводнили соцсети.

К обсуждению технической части подключился журналист Олег Кашин, который предположил, что дерево, на которое проецируется портрет, было специально выстрижено для этих целей. И даже рассказал небольшую предысторию в своем телеграм-канале:

- И никто не помнит, как покойный Глазычев (бывший председатель комиссии по региональному развитию общественной палаты, специализировался на вопросах городской архитектуры – Ред.) предлагал кронировать там все деревья как будто это силуэты домов. Я тогда еще думал - что за бред. А сделали голову - инфернально так, красиво.

Автором идеи со светящейся головой Канта и ее воплотителем в жизнь стал калининградец Сергей Будник, компания которого специализируется на светотехнике.

- Сергей работает по всей России, - рассказал «Комсомолке» советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. – Один из его известных реализованных проектов – подсветка на площади в Палехе Ивановской области. Собственно, светящийся образ Канта был его идеей.

По словам Генне, оборудование для проецирования портрета установлено на одной из опор освещения, стоящей на противоположном берегу Преголи, а дерево специально под портрет никто не подстригал.

- Деревья никто не трогал, потому что понимаем, какой будет реакция общественности, - добавил Генне. – А что касается самой подсветки, то она будет работать не постоянно. Включать ее будут по 15 минут в каждый час. За это отвечает специальный датчик. Время включения и выключения мы сейчас согласовываем с архитекторами. Оно будет меняться в зависимости от сезона.

Пока что портрет Канта будут "включать" в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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