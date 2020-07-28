Бесплатно, но не всех: как калининградцев будут проверять на иммунитет к коронавирусу

Калининградская область вошла в число регионов, в которых стартует пилотный проект по исследованию популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- В ближайшее время на территории области будет проводиться соответствующее исследование, - пояснила Бабура. – Такие исследования уже проведены в ряде регионов, но наш пилотный проект (вместе с Мурманской и Амурской областями) будет отличаться тем, что тут будет опробован облачный сервис для анкетирования волонтеров и отбора их для проведения исследования.

Другими словами, каждый желающий сможет пройти по ссылке, заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных (сделать все это можно будет с 30 июля). После этого выдается регистрационный номер участника проекта. Далее случайная выборка определит, сможет ли конкретный волонтер поучаствовать в проекте и подходит ли его кандидатура для исследования.

Если придет ответ, что ваша кандидатура одобрена, вы сможете выбрать удобный для вас пункт забора крови. Они будут работать с 3 по 7 августа (с 8:00 до 20:00) в каждом районе области.

Всего для репрезентативной выборки, по словам Бабуры, необходимо будет отобрать 3000 человек. Это количество будет разбито по возрастным группам: первая - от 1 года до 17 лет (дети) и далее еще несколько групп с шагом по 10 лет: 18-29, 30-39 и т.д. Численность каждой группы - ровно 384 человек.

Забранная венозная кровь поступит в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области, а результаты анализов волонтерам отправят на электронную почту.

- Тесты из Государственного научного центра Прикладной микробиологии и биотехнологии мы уже получили, - продолжает Бабура. – Мы будем выявлять иммуноглобулин G. Его присутствие говорит о том, что человек уже сталкивался с коронавирусной инфекцией, и у него выработаны соответствующие антитела и сформировался иммунитет.

Тех, у кого обнаружат иммуноглобулин G, осенью пригласят на анализ повторно. Это нужно для того, чтобы проверить, сохранился этот иммуноглобулин или не сохранился.

Елена Бабура отдельно проговорила, что наличие иммуноглобулина G говорит о том, что болезнь уже протекла, и волонтеры, у которых он будет обнаружен, не будут госпитализированы.