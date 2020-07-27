Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы субсидирования Минэкономразвития

Теперь предприниматели могут получить кредит по ставке от 4,9% годовых. Максимальная ставка кредитования по программе в банке не превышает 7% годовых.

Кредит по льготной ставке предоставляется на срок до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет на цели пополнения оборотных средств. Возможно предоставление кредита на рефинансирование действующих кредитов клиента.

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и другие.

Заявку на кредит можно подать дистанционно на сайте, а также в любом отделении банка. Подробную консультацию можно получить по телефонам 8 800 444 44 55.