Новый владелец зданий «Понарта»: Хочу открыть здесь пивной ресторан, МФЦ и филиал ЗАГС

О том, что в Калининграде в ближайшее время начнутся работы по восстановлению зданий бывшего пивзавода «Понарт», корреспонденту «Комсомолки» в конце июня сообщил советник губернатора Вячеслав Генне. Разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ уже есть. Новым собственником оказался московский бизнесмен Алексей Попов, который с 2014 года живет в Калининграде. Он согласился встретиться с нами и ответить на несколько вопросов.

Чтоб и практично, и эстетично

- Откуда такой интерес к этому объекту?

- Я считаю, что вложения в коммерческую недвижимость могут обеспечить стартовую площадку для дальнейшего развития моим потомкам, приносить доход. У меня уже есть некоторый подобный опыт в Москве и Подмосковье.

- Имея недвижимость и бизнес в столице, как вы оказались в Калининграде?

- Та Москва, в которой я жил с детства, исчезла. Это уже другой город. Туда сейчас едут многие люди с периферии, которые хотят только заработать. В Москве они ощущают себя временщиками и относятся к ней соответственно. Мне это не нравится. А в Калининграде спокойно, мало людей по сравнению с Москвой, нет таких пробок. Я впервые попал сюда в 2000 году, хотел построить мебельную фабрику в Багратионовском районе, что, собственно, и сделал. Правда, через 15 лет ее пришлось закрыть из-за изменения режима Особой экономической зоны.

В одном из зданий неплохо сохранились деревянные перекрытия и колонны.Фото: Иван МАРКОВ

- Вы же в курсе, что на собственника будут наложены определенные охранные обязательства, так как бывший пивзавод является памятником архитектуры?

- Да, я общался со специалистами отдела охраны культурного наследия мэрии Калининграда, провел консультации с сотрудниками областной службы охраны культурного наследия. Они поддержали мои намерения, обещали содействие. Было видно - рады тому, что архитектурно-исторический памятник может обрести новую жизнь. Кстати, считаю очень важным для проекта внимание к нему со стороны губернатора. Я сразу увидел в этом комплексе бизнес-идею, хотя местные предприниматели меня уверяли, что объект не представляет интереса. Но я часто путешествую и многое видел. В Германии, Италии и особенно в Англии активно перестраиваются промзоны. Как-то я жил в лондонском районе Кингс-Кросс. Там при вокзале были огромные, угрюмые такие склады. А сейчас, благодаря усилиям талантливых архитекторов и необходимым инвестициям, они радуют глаз. Сочетание простоты старинных кирпичных стен с современными архитектурными элементами из стекла и металла, благоустройство и озеленение территории – и практично, и эстетично.

Не пивом единым…

- Значит, функциональное предназначение объекта изменится?

- Да, там не будет большого производства, которое, я считаю, вообще неправильно организовывать в городах - это и экологические, и транспортные проблемы. Однако небольшое производство пива все же нужно будет оставить, но только как часть профильного музея, а также для нужд пивного ресторана. Как я вижу, этот комплекс должен превратиться в многофункциональный центр. Хотелось бы поместить в будущем комплексе МФЦ «Мои документы» и филиал ЗАГС для торжественных регистраций, чтобы сразу обеспечить движение. Я заметил, калининградцам небезразлична эстетика этого места. Все, кому говорил о своих мыслях по поводу воскрешения «Понарта», с энтузиазмом относились к этой идее. В исторических зданиях «Понарта» должно быть современно, уютно и комфортно. Вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, отопление – все будет смонтировано по современным канонам.

Местами нетронутыми остались и аутентичные двери.Фото: Иван МАРКОВ

- Помещения там огромные, можно их еще подо что-то приспособить?

- Я думал про два-три музея, которые бы могли привлечь и горожан, и туристов. Это музей истории пива, прежде всего. В нем попробую собрать техническую коллекцию, а также думаю предоставить площадку калининградским коллекционерам, имеющим большие тематические собрания раритетов. Музей будет примыкать к пивоварне, чтобы люди могли и пива попробовать, и посмотреть, как его производят. Вторым музеем, я надеюсь, будет экспозиция художников Восточной Пруссии и Кёнигсберга разных времен. Знаю людей, имеющих такие коллекции, и они еще ни разу нигде не выставлялись. Третий музей, возможно, разместится в старинных подвалах. Может, это будет музей-клуб диггеров Калининграда. Планируется также торгово-общественный центр. Я бизнесмен, и мне надо как-то все эти огромные вложения окупать, поэтому часть помещений будет сдаваться в аренду, чтобы предприятие было рентабельным.

- Маркетологические исследования уже проводили?

- Да, известной московской фирмой, которая занимается разработкой концепций торговых центров по всей России. Специалисты пивное направление считают не главным, рекомендовали сделать его лишь сопутствующим. Привлечение МФЦ поддержали горячо, ЗАГС - не очень. Спортивно-оздоровительную, медицинскую и торговую направленность во всех видах поддержали, как очень востребованную. Надеюсь, публика оценит это и придет пользоваться всеми объектами.

«Ничего исторического сносить не будем»

- Улочки внутри завода как планируете оформить?

- Архитекторы предлагают накрыть их стеклянным куполом, чтобы пространство было всесезонным, но при этом существующий контур будет полностью сохранен. Ничего исторического менять не будем. Под снос, возможно, пойдут лишь небольшие пристройки советского периода, которые портят внешний вид.

- Не получится так, как с «Кройц-аптекой»?

- Сама структура комплекса не подразумевает коренной переделки. Все здания точно останутся такими же, как сейчас, но только с целыми окнами. Архитекторы уже влюбились в эту старину и хотят подчеркнуть те элементы, которые сегодня не очень видны. Мы стремимся работать максимально открыто и готовимся представить проект на градостроительном совете в правительстве области.

Часть пристроек новый собственник планирует демонтировать.Фото: Иван МАРКОВ

- Административный корпус завода не думаете выкупать?

- Нет, все охватить невозможно. Никто же не говорит, что хозяин у всех зданий завода должен быть один. Но город, со своей стороны, должен способствовать тому, чтобы вокруг было гармонично. Глупо будет, если напротив обновленного и ухоженного комплекса останется угрюмый забор и неопрятные строения.

- Во сколько оцениваете предстоящие вложения?

- Пока не знаю. Контракт на проектирование я уже подписал, оно будет продолжаться до конца 2021 года, попутно будем проводить противоаварийные работы. Уже началась расчистка мусора, откачка воды из подвалов, восстановление утраченных аварийных кровель. Также мы сформировали попечительский совет из авторитетных специалистов - историков, все работы согласовываются с властями.

СПРАВКА «КП»

Производство на базе бывшего «Понарта» функционировало до 2005 года, только это было уже не пивоварение, а розлив минеральной воды и соков. Потом недвижимость за долги забрал банк, а у банка ее выкупил немецкий концерн «ХайдельбергЦемент». Интересно, что владельцем его является потомок основателя «Понарта» Иоганна Филиппа Шифердеккера. В планах собственника была реконструкция здания и организация в его помещениях учебного центра для сотрудников компании. Но ввиду введенных Западом в отношении РФ санкций немцы продали всю приобретенную здесь недвижимость компании «Первый пеллетный терминал».