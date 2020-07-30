2020-07-30T17:35:14+03:00
Происшествия

Калининградец обвиняется в убийстве, покушении на убийство и наркоторговле

Владелец интернет-магазина по продаже «дури» расстрелял одного мужчину и напал с молотком на другого
Игорь ОРЕХОВ
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Арестованному инкриминируют сразу несколько серьезных преступлений.Арестованному инкриминируют сразу несколько серьезных преступлений.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления СКР по региону предъявил 40-летнему калининградцу обвинение убийстве, покушении на убийство двух лиц. Кроме того, мужчине инкриминируется сбыт в крупном размере наркотиков в Интернете, а также 14 покушений на сбыт наркотических средств в особо крупном, крупном и значительном размерах.

Как выяснилось, именно этот человек причастен к нашумевшему весной этого года преступлению – расправе в парке на улице Нансена с 30-летним горожанином. В него убийца всадил четыре пули. А еще до этого, в октябре 2016-го он подкараулил в подъезде одного из домов по улице Октябрьской в Светлогорске 44-летнего местного жителя, к которому также имел какие-то претензии. И принялся избивать несчастного молотком, но убить не сумел – жертва отчаянно защищалась, отделавшись зарытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

- Помимо этого обвиняемый создал в приложении для мгновенного обмена сообщениями интернет-магазин по продаже наркотического средства, так называемой «соли» или «альфы», - рассказала старший помощник руководителя областного УСКР Наталья Гацко. - Закладки с наркотиком осуществлял в условленных с покупателями местах, соблюдая меры конспирации.

«Вычислить» мокрушника смогли сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области. При обыске, проведенном сотрудниками полиции, у задержанного было изъято более 7 килограммов запрещенных веществ, упаковочный материал, весы, иные орудия и предметы совершения преступлений, связанные со сбытом наркотиков, обнаружены уже оборудованные закладки.

- В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела удалось установить причастность данного гражданина к совершению убийства, - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД РФ Дмитрий Князев. – Кроме того, эксперты криминалистического центра в ходе проверки ДНК-профиля задержанного установили, что он замешан и в покушении на убийство, имевшем место несколькими годами ранее.

В связи с появлением сведений о возможной причастности обвиняемого к совершению еще более тяжких преступлений, прокуратура сочла необходимым передать собранный оперативниками и следователями УМВД материал в распоряжение СКР.

Сообщается, что сам обвиняемый ушел в глухой отказ, на допросах пока молчит. Арестованный содержится в следственном изоляторе.

Калининградец обвиняется в убийстве, покушении на убийство и наркоторговле.пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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