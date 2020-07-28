2020-07-28T15:43:48+03:00
Новости компаний

ПАО Банк «ФК Открытие» запустил акцию «Выгодный овердрафт» для предпринимателей

Владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут получить кредиты в форме овердрафт по сниженным процентным ставкам от 7% в рамках акции «Выгодный овердрафт» банка «Открытие».
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Предложением могут воспользоваться предприниматели, у которых нет действующего продукта «Овердрафт» в банке. Кредит предоставляется на срок до 1 года с лимитом от 5000000 рублей.

«Мы предложили акцию «Выгодный овердрафт» как очередную меру поддержки малого и среднего бизнеса. Овердрафт позволяет осуществлять срочные платежи, если на счету не хватает средств. Кредит гасится при поступлении денег на счёт, а проценты начисляются только на реально использованную сумму. Получив кредит по сниженной ставке, предприниматели смогут восстановить финансовое положение своей компании и дальше развивать бизнес», - прокомментировал заместитель директора департамента продаж блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие» Вячеслав Яковлев.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. С подробной информацией и условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Также в банке действует акция «Удачный рефинанс», которая позволит предпринимателям рефинансировать кредиты в сторонних банках с возможностью дополнительного финансирования на развитие бизнеса по ставке от 7% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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