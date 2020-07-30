Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 29 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 121 112 человек, из них выявлено 2 835 случаев заражения (2 323 человека выздоровели), умерли 47, остаются под медицинским наблюдением 319 человек, в том числе 3 в условиях обсерватора.

Суммарно по числу заразившихся с начала пандемии лидирует Калининград - 1742 человека (61% от общего числа заразившихся в области).