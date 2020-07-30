2020-07-30T17:05:20+03:00
Лето в городе

Погода на выходные в Калининграде: +25 градусов и идеальное давление

Но в начале августа хотелось бы большего
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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В прошлом году август начался в Калининграде с температуры всего +17 градусов, так что в этот раз нам еще повезет. Хотя, конечно же, встречать последний месяц лета хотелось бы при более высоких показателям.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу воздух в нашем городе прогреется до +23 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, но с ощутимым северо-западным ветром скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - идеальные 760 миллиметров ртутного столба.

По-настоящему лето напомнит о себе в воскресенье. Воздух должен прогреться до +25 градусов, а вероятность выпадения осадков - лишь около 20%. Ветер сменит направление на юго-западное и ослабнет до 6 метров в секунду. Атмосферное давление весь день будет плавно понижаться и дойдет до отметки 756 мм к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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