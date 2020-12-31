Что год грядущий нам готовит? Наступающий 2021-й сулит немало изменений. Разумеется, вырастут тарифы на услуги ЖКХ (как же без этого!), вернутся пени за долги по квартплате (их отменяли из-за пандемии коронавируса), повысится размер материнского капитала, увеличится МРОТ и так далее. А теперь о главном по порядку.Вначале о хорошем.Тарифы на услуги ЖКХ с 1 января не изменятся, что, впрочем, не помешает им вырасти через полгода. Хотя рост будет не слишком большим.- Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем во всех муниципальных образованиях Калининградской области с 1 июля 2021 года не превысит установленное Правительством Российской Федерации ограничение, равное 3,4 процента, - сообщили в региональной службе по государственному регулированию цен и тарифов.С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5 процента и составит 12 792 рубля. Причем это в среднем по стране. В Калининградской области МРОТ увеличится еще больше – до 14 тысяч. И что интересно, в этом году впервые для трудоспособного населения он превысит прожиточный минимум.Материнский капитал в 2021 году также изменится в сторону увеличения. Его размер вырастет на 3,7 процента и составит 483 882 рубля. Добавим, что, по словам управляющей отделением Пенсионного фонда России по Калининградской области Светланы Малик, калининградцы тратят средства своего маткапитала чаще всего на улучшение жилищных условий – 52 процента. Обучение детей уступает более чем в два раза – около 20 процентов. И ее важная поправка: с 1 января маткапитал будет перечисляться исключительно на карту «Мир».С 1 января вступит в силу новшество, которому мы обязаны разгоревшейся в 2020-м пандемии. Речь идет о поправках в Трудовой кодекс об удаленной работе. Отныне работодатель обязан сотруднику, желающему перейти на удаленку, сохранить зарплату и социальный пакет, а также обеспечить необходимым для работы оборудованием. Также с пандемией связан сохраняющийся после 1 января всеобщий масочный режим (в общественных помещениях), а также правило двухнедельной самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом.Новый год принесет мало радости курильщикам (из-за увеличения акцизов на табачные изделия на 20 процентов сигареты подорожают), выпивохам (взлетят в цене шампанское, водка и коньяк), некоторым чиновникам (их число должно сократиться на 5-10 процентов), богатеям (налог на доходы физлиц выше 5 млн рублей в год вырастет до 15 процентов), официантам (чаевые запретят включать в счет), зато порадует должников. Дело в том, что срок хранения данных в кредитных историях сократят с десяти до семи лет. Поэтому ваша просрочка, к примеру, 2012 года больше не считается.И напоследок о том, что мы все любим – о море. В новом году изменятся некоторые правила пребывания на пляже. В частности, на морском песочке запретят играть в волейбол, футбол и прочие игры вне специальных спортивных площадок, выходить в воду, если поднят черный или красный флаг, а также приходить на пляж с собакой (исключение сделали только для собак-поводырей). Последнее новшество, подозреваем, понравится калининградцам, большим любителям животных и пляжей, меньше всего.