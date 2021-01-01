Отмена ярмарок, народных гуляний и прочих массовых мероприятий еще не повод лишать себя прекрасного. В нашей области есть множество мест, знакомство с которыми способно подарить приличную порцию ярких впечатлений. Среди них – удовольствия на самый взыскательный вкус. Только выбирай!Едем в рыцарский замокНаш регион – единственный в России, где сохранились настоящие рыцарские замки. Увы, большинство из них пребывает в виде руин, однако есть кое-что и сохранившееся.Например, замок Вальдау в поселке Низовье. Некоторое время назад здесь обосновалась семья из Белгорода, которая день за днем превращает тевтонскую твердыню в туристическую достопримечательность. Или замок Рагнит на берегу Немана, где силами активистов был расчищен двор, и наконец-то стало можно войти внутрь и оценить толщину стен. Неплохо сохранился под Черняховском епископский замок Георгенбург с колоритным фасадом. А если в довесок к осмотру крепостных стен и башен вам требуются развлечения, поезжайте в Шаакен. Там ваши дети смогут сразиться на деревянных мечах, примерить плащ тевтонского рыцаря, вам расскажут, как в Шаакен занесло Петра Первого, а после предложат спуститься в подвал, где расположен небольшой, но колоритный музей пыток.Впрочем, на мой взгляд, самый интересный замок Калининградской области (он же самый древний) – это Бальга на высоком берегу Калининградского залива. Да, фактически от него мало что осталось и дорога туда совершенно разбита, так что, доберется лишь самый настойчивый. Но атмосфера места ни с чем несравнима.Изучаем старинные фрескиСудьба средневековых кирх в нашем регионе почти столь же печальна, что и замков. В советское время они использовались как склады, зернохранилища или дома культуры, а после развала Союза были заброшены и последние 30 лет медленно, но неуклонно разрушались.Казалось бы, что можно найти в этих руинах? Но найти можно – например, уникальные средневековые фрески с сюжетами из Священного писания. В кирхе Храброво (бывшем Повундене) – это изображение Святого Павла. В Кумачево (некогда Куменен) - сцены Страшного суда. Пробираешься сквозь кустарник и видишь место, где когда-то находился алтарь, а над ним – рисунки, сделанные рукой талантливого безвестного монаха.Спешите видеть, пока хладнокровная калининградская погода не сделала свое черное дело. Если не принять срочных мер по консервации объектов, завтра этих фресок уже не будет.Гуляем по средневековому городуПоселок Железнодорожный – уникальное место. Еще пару лет назад здесь царила настоящая разруха. Покосившиеся здания с осыпающейся черепицей, зияющие черными провалами дороги. Любимым занятием местных жителей было разбирать «немецкие дома» на кирпич. Гремевший в советское время пивзавод, преемник крупной немецкой пивоварни, также разобрали до основания. Из двух краснокирпичных водонапорных башен у железной дороги осталось полторы.К счастью, ситуация изменилась. Бывший Герауэн сегодня выглядит весьма симпатично. Во всяком случае, все там побывавшие делятся вполне оптимистичными фотографиями нарядных домиков и замощенных брусчаткой узких извилистых улочек. Еще бы привести в порядок замок (от которого остались только фундамент и ворота), кирху и знаменитые фахверковые склады, цены бы Железнодорожному не было.Но и сейчас прогулка может получиться вполне романтичной. Тем более, что есть интереснее места и по соседству – шлюзы Мазурского канала в поселке Дружба и бывшая дворянская усадьба Гросс-Вонсдорф в Курортном. Не знаю, как вы, а я на каникулах в Гердауэн непременно поеду.Идем в поход вдоль побережьяКогда я учился в университете, пару раз на геологическую практику мы приезжали в Зеленоградск, спускались на пляж и прямо по побережью отправлялись на запад. Проходили Пионерский, Светлогорск, Приморье, Филино, добирались до поселка Донское, где садились в автобус и возвращались в Калининград. По ходу маршрута внимательно изучали особенности берега. А он, поверьте, везде разный – и по высоте, и по особенностям склона, и по строению. Высоченные обрывы в Донском, согласитесь, совсем не похожи на пологие откосы Куликово. Так же, как песок и дюны в Зеленоградске и огромные валуны среди рычащего моря на мысе Таран.Повторить этот маршрут ничто не мешает в новогодние каникулы. Обещаю – впечатлений будет масса. И запомнится прогулка надолго.Бежим в Пущу!Роминтский лес, расположенный на юго-востоке нашей области, на границе с Польшей и Литвой, средневековые хронисты называли просто и как-то даже почтительно – Пуща. С большой буквы. Дебри были знатные, зайдешь без проводника – обратно можешь и не выйти. И зверье водилось такое, что сегодня не встретишь. Например, туры. О медведях я и не говорю.За минувшие столетия стараниями человека лес заметно поредел, но и сегодня это самый крупный зеленый массив области. Места в Роминтской пуще очень живописные. Поросшие дубами холмы соседствуют с низинами, а те переходят в обширные болота, которые охраняет целая армия засохших берез. Наискосок лет пересекает речка Красная, которая славится быстротой течения и чистейшей водой. Недаром это единственный водоем области, где водится ручьевая форель и хариус.Впрочем, ловить хариуса мы не рекомендуем, – он занесен в Красную книгу. Зато можно с удовольствием побродить по грунтовым дорогам, в хорошую погоду покататься на велосипеде (можно взять напрокат в гостевых домах), насладиться величественным мостом в Токаревке, покормить лебедей в Виштынецком озере, если они, конечно, не улетели. Единение с природой дорогого стоит в нашем цифровом мире.