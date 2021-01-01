В Калининграде телеканал «Каскад» в новогоднюю ночь показал необычное праздничное обращение президента России Владимира Путина. Дело в том, что зрители видели на экране обрезанную картинку – лишь часть лица главы государства. И это в тот момент, когда все держали наготове бокалы с шампанским, а президент говорил важные слова. Оставив бокалы, многие калининградцы взялись за смартфоны, чтобы запечатлеть необычную картинку. Дальше – понятное дело, в соцсети.В социальных сетях тут же начали обсуждать техническую неполадку, выкладывая фото и видео.«У всех так? Настройки телевизора не трогали», - писали друг другу жители Калининградской области.Между тем, днем 1 января на официальном сайте «Каскада» появился комментарий по поводу произошедшего.«Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале «Каскад» связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», - говорится в сообщении.Телезрителям медиагруппа «Каскад» принесла искренние извинения.Отметим, обрезанная картинка транслировалась лишь по одному каналу. Остальные каналы показывали полное изображение президента.