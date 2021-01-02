Вставшие на пути у коронавирусаБезусловно, по совершенно понятным причинам главными героями этого года стали медработники. Врачи, медсестры, ординаторы, фельдшеры, санитары… Все, кто смог быстро перестроиться, переобучился, освоить правила экипировки для работы в «красной зоне», кто по-настоящему осознал свое призвание Все, кто провел этот год в каретах «Скорых», в операционных, родовых залах, поликлиниках. Кто спасал, помогал, реанимировал, выхаживал, дарил надежду и выздоровление. И кто, к сожалению, случалось, и погибал в борьбе с пандемией.Журналисты «Комсомолки» не раз общались с врачами Калининградской областной инфекционной больницы. Строгий масочный режим и огромная социальная дистанция не могут скрыть вашу усталость. Но ничего, держитесь вы все равно очень хорошо: ответственны, принципиальны и сдержанны. Но ваши глаза… Они о многом говорят.Хочется отметить еще и то, как изменилось отношение к медикам в нашем обществе. Заметили? Соседи всем домом будят заспавшегося автовладельца, из-за которого «Скорая» не может въехать во двор для спасения тяжелобольного. Утром в автобусе пассажиры вскакивают с сидений, чтобы уступить место забежавшему в салон фельдшеру в синем костюме со светоотражателями и надписью «Скорая помощь» (тот проехал всего одну остановку, так был смущен всеобщим вниманием). И мы откликнулись на новый вид общения с участковыми педиатрами и терапевтами - в мессенджерах. Это ведь, правда, удобно!Пандемия нас всех изменила. Но именно врачи стали первыми, кто шагнул в новую реальность как в открытый космос.Спасибо вам за смелость, труд и свет знаний!Без оружия обезвредила преступника с ножомМладший лейтенант полиции 21-летняя Таисия Шипулина проходила службу в участковом пункте №2 поселка Прибрежный. Вечером 10 июля она ехала с работы на своем автомобиле, когда вдруг услышала сзади звук сильного удара. В боковое зеркало она увидела, как две машины летят в кювет. Таисия остановилась, чтобы оказать возможным пострадавшим первую помощь, но тут заметила, что виновник аварии пытается выбить стекло у лежавшего на боку микроавтобуса. Когда это удалось, он быстро достал огромный нож и нанес удар в грудь водителю микрика.- Я еще не успела пройти первоначальную подготовку, и у меня не было ни оружия, ни наручников, ни дубинки, - рассказывала позже девушка. – Но я вспомнила, что у меня в перчаточном ящике лежит пистолет-электрошокер, который купила еще до поступления на службу. Вот только он был не заряжен…Никто из очевидцев ДТП даже не пытался вмешаться, некоторые лишь снимали происходящее на видеокамеры своих телефонов. Таисии помогло то, что она была в полицейском мундире, и агрессор принял ее незаряженный шокер за боевой пистолет.- В общем, мне повезло, - продолжила Таисия. - Если бы он пошел на меня с ножом, пришлось бы как-то по-другому его останавливать. Но цель была достигнута, потерпевшему он больше ударов не наносил.Благодаря энергичным действиям Таисии, поножовщик струсил, положил свой клинок на землю и покорно дождался приезда опергруппы, которую вызвала офицер. Позже выяснилось, что задержанного всего неделю назад выписали из психиатрической больницы.Потеряла туфельку, но не сбила стройТак уж сложилось, что калининградские девушки в погонах время от времени теряют на парадах туфельки. Причем досадный конфуз всякий раз оборачивается чем-то хорошим. Например, в 2010 году, когда широко отмечали 70-летие Победы, туфелька слетела с ножки курсанта юридического института Ксении Трубицыной. И что вы думаете? В том же году Ксюша вышла замуж – за человека, который эту туфельку подобрал.Похожая история произошла и в уходящем 2020-м. На этот раз на параде Победы, который из-за пандемии проходил не 9 мая, а 25 июня, повезло военному фельдшеру Балтфлота 26-летней Ксении Кальчинской. Когда колонна красавиц в черной униформе разворачивалась на площади Победы, кто-то наступил девушке на ногу и туфелька покатилась по асфальту. Но Ксения, ничуть не смутилась и, как и прежде чеканя шаг, с босой ногой довела торжественный марш до конца. Этот маленький подвиг попал на телекамеры, заметил его и командующий Балтфлотом Александр Носатов.- Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю, - сказал адмирал подчиненным сразу после парада. - Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего!Искали красавицу несколько часов. А на следующий день возле штаба Балтфлота в центре Калининграда состоялось награждение – из рук командующего Ксения получила букет цветов и грамоту «За стойкость, выдержку и самообладание».- Я, конечно, немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести «коробку», - рассказала «Комсомолке» Ксения. - Понимала, сколько людей смотрят этот парад. И прошла до конца так, как это было на тренировках.История о потерянной на параде туфельке широко разошлась не только по нашей стране, но и по миру. Написали об этом все ведущие СМИ. И калининградская Золушка невольно стала не только героиней дня, но и даже героиней года.На поло-пони догнал вораВ этот февральский день 20-летний посетитель торгового центра на площади Победы решил «подрезать» чужой мобильник, оставленный без присмотра на столе. «Хапок», как на блатном жаргоне именуется такой вид криминала, удался не вполне – преступник был замечен владелицей гаджета, которая пустилась в погоню с криком «Держи вора!». Впрочем. Шансов догнать негодяя самой у женщины не было практически никаких, а окружающие реагировали на происходящее как-то вяло.Исключением оказался 18-летний Денис Шипилов, который в обычной жизни катал по центру города желающих верхом на своем (или, все-таки, своей?) поло-пони (это такая порода лошадей) по кличке Нинель. Моментально сообразив, что случилось, парень вскочил в седло и пришпорил своего скакуна. Убегавший петлял по дворам и подворотням, но оторваться от преследовавшего его всадника не мог. В результате Денис настиг вора, которого скрутили подоспевшие полицейские.Чуть позже выяснилось, что задержанный днем ранее похитил смартфон у еще одного горожанина и сумел с помощью мобильного приложения снять с банковского счета потерпевшего круглую сумму. Так что, в отношении негодяя возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – «Кража» и «Грабеж». Ну а Денис за проявленную активную гражданскую позицию и помощь в поимке преступника удостоился благодарности от УМВД России по Калининградской области.Спас двоих утопающихЭтим летом в море у Балтийска, как обычно, лютовало опасное течение. В него-то и угодили два молодых человека, которые вместе с семьями отдыхали на побережье в районе старой крепости на Балтийской косе. Пловцами они оказались не очень хорошими, на берег вернуться не смогли, и обоих стало уносить все дальше от берега.По счастливой случайности рядом оказался житель Балтийска Сергей Лукьяница - ветеран боевых действий в Афганистане и бывший моряк. Он был облачен в гидрокостюм и имел при себе доску для серфинга, которым увлекается на досуге. Вот и в тот день собирался от души погонять по волнам, когда вдург стало не до развлечений. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Сергей бросился на помощь утопающим.- Я заметил суету. Девчонки в панике бегали, всматривались в море, детишки рядом кричали. Понял, что кто-то тонет, - рассказывал потом герой.На своей серф-доске Лукьяница вывез первого из парней, который же почти не двигался, наглотавшись воды. Пока спасенного откачивали подоспевшие друзья, Сергей успел спасти и второго человека. Пострадавших передали прибывшим врачам «Скорой»медикам, а сам Сергей… вернулся в море, чтобы продолжить свою тренировку.Вынес брата и сестру из огняВ апреле в поселке Корнево Багратионовского района случился пожар. Как нарочно, в этот момент в доме многодетной семьи Веригиных никого из взрослых не было – мать вышла купить продукты в приехавшей автолавке. Первой заметила, что от выпавшего из печки уголька занялось пламя, 4-летняя София. На крики сестренки прибежал старший брат - 9-летний Ваня, который сначала попытался залить огонь водой, но безуспешно.Мальчик не запаниковал, посадил младшего брата себе на спину, взял за руку 2-летнюю сестру, вместе с ними спустился по лестнице на первый этаж и вышел на улицу. Несмотря на обожженные руки, хотел уже вернуться за Софией, которая от испуга спряталась за шторой в комнате, но ее спасла мама, которая увидела дым и прибежала домой.Действия Ивана Веригина по достоинству оценили сотрудники правоохранительных органов. За проявленную храбрость заместитель руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Евгений Козырецкий вручил школьнику ведомственную медаль «Доблесть и отвага».