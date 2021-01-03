«У Лидии - хламидии»В январе канал ТНТ показал очередной этап популярного шоу «Comedy Баттл». Одной из участниц стала калининградка Ольга Мокеева, которая выступила с группой «Электрослабость». Пела и танцевала наша землячка с питерскими друзьями Даниилом Соловьевым и Севой Москвиным. Ребята поведали о девочке Лидии, которая заразилась хламидиями, потом заразила и своих родителей, а они позже превратились в живых мертвецов. Словом, такая милая забавная история. Припев «У Лидии - хламидии» подхватил весь зал.- Изначально эта вещица была написана только для выступления на проводящемся в Питере «Фестивале дебильной песни», но мы решили попробовать пойти с ней в «Comedy Баттл», - откровенно призналась «Комсомолке» Ольга.Ролик на YouTube посмотрели более 7,1 млн человек.«Давай, не женимся!»Слесарь аварийных работ калининградского «Водоканала» Валерий Гаевой изрядно удивился, когда в феврале его через соцсети пригласили поучаствовать в шоу «Давай поженимся». Но попросил у начальства отгул и отправился в Москву.Потенциальной супругой оказалась женщина с двумя детьми из Подмосковья.- У двух других женихов были какие-то сложнейшие истории жизни. Я подумал, что самый счастливый из всех участников, о чем и заявил на камеру. Почему-то после этой фразы Лариса Гузеева подняла крик, что-то ей не понравилось, - рассказывал после Валерий.Да и с мамой невесты у калининградца как-то не заладилось. Короче, общения со всеми перечисленными женщинами у Валеры так и не получилось. А напоследок постигло еще одно разочарование: он так и не смог пообщаться с ведущими или хотя бы сфотографироваться на память.В декабре на шоу «Давай поженимся» поехал самый сильный житель Калининградской области - Руслан Мальцев из Ладушкина. Но только чтобы продемонстрировать свои умения. Он ловко подбрасывал 32-килограммовые гири, и библиотекарь Ольга из Твери, вроде бы, осталась под впечатлением. Но в итоге выбрала 37-летнего антиквара из Санкт-Петербурга. Руслан отнесся к этому философски: мол, любовь не ищут на шоу, а она сама тебя находит, это дело случая.Но из Калининграда не только мужчинам довелось побывать в эфире у Гузеевой. Отметилась там и 18-летняя студентка Элис Ковалевская, оказавшаяся одной из трех невест Андрея, 40-летнего столичного бизнесмена. В студии Алиса (по паспорту) принялась рассказывать о нашем городе как о деревне, в которой все друг другу уже надоели до такой степени, что ни познакомиться, ни отношения завести. Зато она сама в свои 18 успела пожить в Барвихе и на Рублевке. Впрочем, после калининградка заявила, что участие в шоу якобы было для нее лишь развлечением. Дескать, и анкету-то на сайте Первого канала она заполнила исключительно «по приколу».Гвардии скандалВ конце мая в передаче «Мужское Женское» на Первом канале засветилась 17-летняя Алина Камалиева из Гвардейска, которая искала няню для своего ребенка, а нашла крупные неприятности.Еще одна жительница Гвардейска - Татьяна Пятницкая согласилась следить за ребенком. Ухаживала за ним два дня, но денег так и не получила. На передаче она рассказала, что двухлетний малыш был голоден и болен, к тому же ему редко меняли памперсы. Еще одна гвардейка Анна Синяева это подтвердила. В ситуации пришлось разбираться работникам социальных служб и сотрудникам СКР. Впрочем, ребенка у Алины отбирать не стали, воспитывать его сейчас помогает бабушка.Неслабое звеноСреди наших были и те, кто ездил на ТВ, чтобы блеснуть знаниями. Так, в июне 24-летний калининградец Дмитрий Турчанинов выбрал для этого викторину «Слабое звено» на канале «Мир». Отвечал на вопросы Марии Киселевой хорошо и быстро, ошибившись лишь пару раз и ни разу не оказавшись кандидатом на вылет. Будущий экономист сообщил, что пока получает 1707 рублей, и этих денег ему, конечно, не хватает на жизнь. Что ж, итоговый выигрыш Димы составил 75 тысяч рублей – неплохая прибавка к стипендии! А вот в «Своей игре», на которой калининградец побывал раньше, победить у него не получилось.Из пацанок в принцессыКалининградка Наташа Гончарова была одной из самых ярких участниц шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» (в этой передаче оторв перевоспитывают в настоящих леди). До этого девушка успела и поучиться на юриста в БФУ, и поработать онлайн-моделью: позировала в откровенных образах для мужчин. А потом решила еще раз круто изменить жизнь.Надо сказать, ей это удалось. На проект Наташа попала в сентябре и продержалась там 11 недель. Не напивалась, в драки не лезла, не скандалила (во всяком случае, больше других). В последний день на творческом конкурсе исполнила песню «Если бы слезы твои были водой», за что удостоилась похвалы от композитора и продюсера Виктора Дробыша и певца Димы Билана.- Я поняла, что хочу заниматься искусством, - заявила Наталья. - Я невыносимо горда собой и своими достижениями. Можно победить и остаться дыркой от бублика. А можно пройти долгий путь, работать над собой и выйти такой очаровательной принцессой как я.– Мы видим перед собой уже настоящую леди и уверены, что сейчас для вас самое время идти в большой мир и покорять всех своим талантом, – согласились ведущие шоу. И отправили ученицу домой.Не в «Голосе»А вот в шоу «Голос» калининградцам в этом году не везло тотально. В сентябре на записи передачи «Голос.60+» оказалась 61-летняя Надежда Стасюлевич. На слепых прослушиваниях она выступила с хитом «Пой, гитара», но, к сожалению, ни один из наставников (Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко и Гарик Сукачев) лицом к ней так и не повернулся. Тем не менее. Надежда призналась, что, несмотря на результат, была счастлива выступить на шоу.Провалился на «Голосе» и начинающий певец Эмиль Салес, сын режиссера областного драмтеатра Михаила Салеса. На слепых прослушиваниях в октябре к нему также никто не повернулся, а Баста и Шнур так и вовсе раскритиковали вдрызг исполнение популярнейшего шлягера Джо Дассена на французском языке.- Что-то мне показалось, что у вас с произношением что-то вообще не то, - заметил известный матерщинник Шнуров. - Да и с настроением тоже. Я не понял, зачем нужно было выходить на такой форсаж.- Прозвучала песня так, будто в 90-е русская братва в Париж приехала, - со знанием дела поддержал коллегу по цеху еще один ценитель французского шансона - рэпер Баста.И только ведущий Дмитрий Нагиев попытался немного ободрить калининградца, сказав, что даже неудачное выступление – это хороший опыт.Бизнесмен и интеллектуалПредпринимателю Николаю Филимонову из Советска в октябре повезло – его вопрос прозвучал в игре «Что? Где? Когда?»:«Летом 2017 года простой учитель Стефан Каспер неожиданно для себя стал обладателем счастливого билета. Спустя некоторое время он отправился ночевать в одно старинное здание. Там его проводили в большой зал, где был приготовлен ужин и кровать. Вопрос: что находилось в этом помещении вообще и в двух метрах от кровати в частности?».Знатоки в течение минуты перебирали варианты, были вынуждены взять помощь клуба, и получили из зала подсказку, что учитель, оказавшийся 10-миллионным посетителем музея в том году, провел ночь напротив знаменитой картины Рембрандта «Ночной дозор».Советчанин заработал 80 тысяч рублей, да еще и его вопрос признали лучшим в игре - а это плюс 150 тысяч рублей. Неплохо даже для бизнесмена.Не стареют умом ветераныВиктор Орлов в октябре отличился на «Поле чудес», сумев очаровать самого Леонида Якубовича. Житель Гурьевска прослужил 27 лет в вооруженных силах, а сейчас занимается патриотическим воспитанием молодежи и является председателем районного совета ветеранов. Мужчина еще пять лет назад написал на передачу письмо, но поехать удалось только в этом году. Поддержать земляка отправился хор «Горница» из поселка Петрово, который выступил на капитал-шоу в качестве подарка от нашего региона. А еще Виктор Владимирович передал Якубовичу от гурьевских дошколят подарочный альбом.Угадать нужно было сначала название ученика дьячка на Руси, который помогал по хозяйству и топил печь (оказалось - грубник), а потом название стержней, которыми писали на деревянных дощечках, покрытых воском (писало). С обоими заданиями Орлов легко справился, но от суперигры отказался, предпочтя увезти домой набор для кухни, уголок писателя (кресло, лампу, стол) и смартфон.Красоты должно быть многоТакже в октябре 32-летняя радиоведущая из Калининграда Даша Санеева на шоу «Модель XL» лихо обошла сотни конкуренток и стала одной из 12 участниц популярного проекта на канале «Ю». Потрясенная разводом родителей 14-летняя девочка начала быстро набирать вес. Старший брат опекал сестру, но, как выяснилось, стеснялся ее крупного телосложения. Узнав об этом, Даша заявила, что худеть не будет, и назло всем старалась поправиться еще больше.Калининградка вместе со всеми жила в роскошном доме моделей и участвовала в фотосессиях, мастер-классах и сложных испытаниях от лучших экспертов в мире моды. Дошла до финала, где соперничала с Никой Абрамовой из Красноярска. Увы, победить не смогла, но нисколько этому не огорчилась. И правильно сделала.