Братья-сироты из Калининграда Иван и Сергей Гичко после нескольких лет ожиданий и судебных разбирательств получили по квартире в новом районе города. А помог с жильем, в конечном итоге, депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук. Он и вручил ребятам ключи от квартир.Ваня и Сережа долгое время жили в детском доме, а когда его ликвидировали, оказались в приемной семье, где и прошло все их детство. Условия были не идеальные, но все же лучше, чем ничего. Их мать и отца лишили родительских прав еще 15 лет назад, поэтому сладкой жизни ребята не знали. Потом вышло так, что их законный опекун переехала к родной дочке в Москву, и уже четыре года живет там. Братья же несколько лет жили в общежитии военного городка. А потом воинскую часть расформировали, все жильцы съехали. Сиротам же переезжать было некуда.- Военные просили и нас выехать из общежития, поскольку оно находилось в аварийном состоянии. Два раза там был пожар. Причем один раз – из-за пьяной соседки, она просто-напросто хотела сжечь его. В итоге офицеры приехали и сказали нам: «Гражданский персонал должен покинуть здание», - ребята рассказывают, что воинскую часть к тому моменту уже обесточили, не было воды, удобств. – Там просто нереально было жить. Смогли мы там продержаться еще неделю, потом съехали на съемное жилье.Устав бороться и потеряв веру, видя, как медленно движется очередь на получение льготного жилья, парни обратились за помощью к Александру Ярошуку.- Мы совместно с губернатором и прокурором области подняли всю историю этой семьи, изучили досконально ситуацию, и вот результат – подарок к Новому году и Рождеству Христову. Сегодня оба брата, Сергей и Иван, получили по квартире. За что я хочу сказать слова благодарности прокурору Александру Вячеславовичу Авдееву и губернатору Антону Андреевичу Алиханову, - говорит Александр Ярошук.После обращения братьев были подняты документы, и удалось выяснить, в чем же проблема.- Проблемы была с документами, которые потерялись в большом ворохе бумаг - в Калининграде большое количество жителей, имеющих право на льготы. Сироты, между тем, имеют приоритет. Власти обязаны обеспечить их живьём в первую очередь. Очередность тут была нарушена. Родные братья – один был в очереди на получение жилья под номером 121, второй под номером 127. Хотяони уже давно должны были по закону получить жилье! Хорошо, что быстро разобрались и решили вопрос, - говорит Александр Ярошук.По словам депутата в Калининграде действительно большая очередь по получение квартир. К счастью, проволочки, подобные нынешней, случаются редко.- После того, как мы обратились лично к Александру Ярошуку, нам быстро помогли. Прошло буквально несколько месяцев, и мы получили квартиры, - улыбаются братья.Сегодня Ивану 25 лет, Сергею – 23. Они счастливы, что, наконец, у них есть свое собственное жилье. Теперь важная задача – обосноваться на новом месте.- Мы много работаем – есть возможность обустроить квартиры: что-то купим, что-то привезем из старой квартиры, - говорят ребята. - Справимся! Все будет хорошо!…Из окна новой квартиры, еще не обставленной мебелью, видно строящийся православный храм: массивные стены, золотой купол. Александр Ярошук задумчиво глянул на церковь.- Вот красота какая. Вы в храм ходите? – спросил вдруг депутат братьев.- Ходим, но редко, - ответили они честно.- Ребята, вот у меня к вам одна большая просьба – почаще ходите в храм, - прищурился депутат по-отечески и приложил к груди ладонь.Ребята утвердительно кивнули.