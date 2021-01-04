НАПАСТЬ ГОДАПандемия, маски, самоизоляцияВ январе мы в редакции обсуждали последние новости из Китая, разумеется, не придавая им особого значения. Ну, подумаешь, кто-то съел летучую мышь – китайцам привыкать что-ли? Подумаешь, заразились каким-то новым вирусом. Тоже ничего необчного: и свиной, и птичий грипп пошли гулять по миру тоже из Китая. Тревожно тогда было, но вполне терпимо. Так же, думали мы, будет и сейчас. Но когда в феврале начало накрывать Европу и мы пообщались с земляками, живущими в Милане, стало ясно: угроза настолько серьезная, что ее масштабов мы оценить не можем.Так и вышло. В марте в Калининграде появились первые заболевшие коронавирусной инфекцией, а в конце первого весеннего месяца мы дружно ушли на самоизоляцию. Первый раз в жизни. Дальше – больше. Число заболевших росло, как на дрожжах, отменялось все, что только могло отмениться, закрывались границы, прекращали летать самолеты и ходить поезда. Какая-то антиутопия. Летом мы получили небольшую передышку – видно, вирус не очень дружит с солнечными лучами. Поездили на пляж, покатались по области, посидели в кафе и ресторанах. Даже спектакли какие-то были. А осенью снова – вторая волна пандемии, которая, как выяснилось уже в октябре, получилась намного мощнее и смертоносней первой. Поэтому Новый год у нас будет совсем не таким, о каком мы мечтали. Без гуляний, без фейерверков. Да и куда ты пойдешь, когда каждые сутки – по 200 с лишним новых заболевших.Но довольно о плохом. В двенадцать ночи 31 декабря загадаем главное: чтобы поскорее это все закончилось, и мы наконец-то выкинули в мусорку опостылевшие маски и вдохнули полной грудью.ОБЛОМ ГОДАГраница на замке и похоже надолгоДля многих калининградцев закрытые границы сродни маленькой катастрофе. А как же поездка в «Икею»? Или в легендарный аквапарк в Миколайках, или в клайпедский дельфинарий? Как жить без всего этого? Ведь не секрет, что огромное количество наших земляков проводило выходные и праздничные дни в Польше и Литве.Коронавирус резко осадил эту привычку. Вначале границу закрыла Польша, затем ее примеру последовала Литва. Трансграничные поездки стали возможны только для дальнобойщиков (к счастью, транзит грузов практически не останавливался), дипломатов и некоторых других категорий граждан. Но нет худа без добра. Кто-то вместо заграничного отдыха выбрал в этом году путешествие в большую Россию, где не был уж лет десять-двадцать. Кто-то начал пытливо изучать красоты родной Калининградской области. И ведь действительно, у нас есть, на что посмотреть! Причем обо многом мы до этого года попросту не догадывались.АЖИОТАЖ ГОДАМосква, Сибирь и Север поехали в КалининградПомню, в начале весны, когда стали отменяться все турпоездки за границу, один из представителей отрасли говорил в радиоэфире:- Очень тяжело, очень плохо, несем убытки. Но к июню, думаю, рассосется и полетим на курорты.Однако реальность оказалась другой. Не рассосалось. Не полетели ни в июне, ни в июле, ни в августе (за небольшим исключением в виде Турции). Зато к нам полетели, да так массово, что мало кто это ожидал. Если в прошлом году у нас, благодаря бесплатным электронным визам, было много иностранных туристов, то в этом поехали россияне. Порой летом казалось, что у нас побывала вся страна. Крупные туристические операторы, которые раньше работали с Европой, вдруг резко периориентировались на Калининградскую область:- Предлагаем вам посетить райский уголок Русской Европы!И народ хлынул – чартерами и регулярными рейсами. Точный подсчет еще только предстоит сделать, но уже ясно, что туристов было не сильно меньше, чем в прошлом году, да, пожалуй, и в мундиальном 2018-м. Отзывы были разные, но, кажется, подавляющему большинству москвичей, мурманчан, екатеринбуржцев и других гостей области у нас понравилось. Даже очень. Светлогорск называли уголком Швейцарии. В Зеленоградске восхищались старинной архитектурой и вездесущими котами. В Балтийске изучали военные корабли. Да и на сам Калининград – с его собором, хомлинами, Рыбной деревней, зоопарком, музеями, особняками Амалиенау – хватило туристического энтузиазма. Так уж вышло, благодаря пандемии, что Калининград уверенно ворвался в тройку самых популярных туристических мест России. Число забронированных гостиниц на новогодние и рождественские праздники этот тезис лишний раз подтверждают.ТРАГЕДИЯ ГОДАДТП под Круглово унесло шесть жизнейЭтот год получился черным не только из-за пандемии коронавируса. 27 сентября возле поселка Круглово произошла трагедия: рейсовый автобус Калининград – Янтарный столкнулся с грузовиком-песковозом. Результат: шесть погибших, включая ребенка.Расследование завершилось лишь накануне нового года. Обвинение предъявили водителю автобуса, выжившего в этой чудовищной аварии (водитель грузовика погиб). По данным следствия, автобус выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение. Вот-вот начнется суд.Однако трагедия заставила задуматься срезу о нескольких вещах. Во-первых, калининградцы в очередной раз обратили внимание на то, что было бы неплохо Калининград и Янтарный соединить железной дорогой, как с другими курортными городами. Однако несколько лет назад существовавшая железнодорожная ветка была разобрана РЖД из-за нерентабельности, а строить новую там не собираются.Во-вторых, снова зазвучала проблема грузовиков-песковозов, которые носятся по нашим узким дорогам, не соблюдая скоростного режима и разбивая эти дороги в хлам.Но, как это часто бывает, поговорили и забыли. Остался лишь суд над водителем автобуса, который, скорее всего, получит серьезный тюремный срок (если его вина, конечно, подтвердится).ВЕРДИКТ ГОДАДело врачей10 декабря 2020 года в Калининградском областном суде присяжные вынесли свой вердикт в самом громком процессе 2020 года – врачи Елена Белая и Элина Сушкевич невиновны!Экс-руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в убийстве ребенка.По версии следствия, 6 ноября 2018 года Елена Белая организовала, а Элина Сушкевич исполнила волю руководителя родовспомогательного учреждения, ввела в пупочный катетер «Сульфат магния», в результате чего глубоко недоношенный ребенок умер. Мотив? Следователи убеждены: факт смерти ребенка после его рождения в роддоме мог негативно сказаться на карьере Елены Белой. Она ведь претендовала на место главного врача этого роддома. И с целью – не ухудшать статистические показатели роддома - дала указания подчиненным подделывать документы, мол, ребенок умер еще до рождения.Суд с присяжными начался 6 августа 2020 года, привлек внимание огромного количества журналистов, врачей, общественности. Завершился процесс для многих наблюдателей неожиданным решением присяжных – оправдать врачей. Пять присяжных из восьми посчитали, что факт убийства не доказан.Елена Белая и Элина Сушкевич вернулись на работу – каждая в свое учреждение. Врачи с самого начала были убеждены в абсурдности предъявленных обвинений.Генпрокуратура уже подала в Калининградский областной суд апелляционное представление. Попытка оспорить решение суда еще впереди.ТРЕНД ГОДАРост цен на жильеВ 2020-м году дорожало по традиции всё, но наиболее впечатляющий рост показали цены на недвижимость. По оценкам экспертов, квадратный метр взлетел в цене в среднем на 20-30 процентов. Где-то больше, где-то меньше. Лидерами роста стали Зеленоградск, Светлогорск, Калининград и Гурьевск. Сопутствующим обстоятельством стал дефицит свободных квартир. Многие новые жилые комплексы продаются сразу после начала стройки.Причин у квартирного бума несколько. Здесь и льготная ипотека, которую ввело правительство России с началом пандемии и которую продлило, как минимум, до 1 июля 2021 года. Это резко скинуло ставки по ипотечным кредитам в коммерческих банках до 7-8 процентов годовых, а в некоторых случаях ставка и вовсе достигла европейского уровня. Так, по программе сельской ипотеки (в программу попали приморские муниципалитеты и Гурьевский район) взять кредит можно и под 3 процента. Вторая причина роста цен – повышенный спрос к калининградской недвижимости со стороны приезжих. Жители Москвы, Петербурга, регионов Сибири, Крайнего Севера и прочих уголков нашей страны принялись скупать у нас недвижимость в невероятных объемах.- Тут все очень просто. Этим летом россияне побывали у нас в качестве туристов, им понравилось. И решили бросить здесь якорь, - объясняли риэлторы.Наконец, третья главная причина квартирного бума заключается в ослаблении рубля, а также в уменьшении доходности с банковских вкладов. Национальная валюта на протяжении всего года чувствовала себе так себе, на вкладах больше не заработать, поэтому многие и инвестировали свои кровные в недвижимость. Кто успел, тот неплохо заработал. Больше заработать можно было только на биткойне и на акциях пары-тройки международных компаний.НАЗНАЧЕНИЕ ГОДАЕлена Дятлова возглавила администрациюПолитическая жизнь в последние годы у нас скучна до ломоты в скулах. Результаты выборов предсказуемые, неожиданные политические ходы случаются крайне редко. Но кое-что происходит. Например, наш земляк и бывший губернатор Николай Цуканов не так давно покинул пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, чтобы занять пост вице-президента в компании Ростелеком. Внезапно? Пожалуй.Случились политические сдвиги и в Калининграде. Вначале поменяли схему управления городом, она стала «двуглавой». Фактически областным центром теперь управляют глава города, он же председатель городского совета, и глава администрации, с которым заключается контракт. И если с первой должностью было все понятно с самого начала – главной города автоматически стал Андрей Кропоткин, то со второй до некоторых пор сохранялось подобие интриги. Кто? Впрочем, уже за месяц до назначения стало ясно, что на пост главы администрации будет выдвинута министр по развитию инфраструктуры области Елена Дятлова, и мало, кто сомневался, что ее кандидатура будет одобрена.Так и случилось. Первое большое интервью Елена Дятлова дала «Комсомолке». В нем она рассказала, что является калининградкой с одиннадцатимесячного возраста, призналась в любви к хомлинам, объявила о желании организовать реновацию старых школ и ответила на популярный вопрос о судьбе калининградского трамвая. По мнению Дятловой, трамвайную сеть нужно возрождать. Делом ее слова подкрепились на исходе года, когда в Калининград из Питера прибыл на испытания новенький трамвай «Корсар».Глядишь, через некоторое время мы увидим в городе не один трамвайный маршрут, а хотя бы три.