Многоэтажное строительство в Калининграде давно ассоциируется с унылой, безликой и депрессивной городской средой. С домами-«человейниками», малогабаритными квартирами, грязными, часто ломающимися лифтами, дворами, заполненными автомобилями. Однако новые технологии и главное - изменение требований у покупателей квартир к комфортному жилью изменили подходы к строительству в спальных районах города. Особенно эти изменения заметны у лидеров строительной отрасли.Строительная компания «Мегаполис» завершает реализацию масштабного проекта «Восток» и ввела в эксплуатацию самый большой дом в Калининграде. Шестнадцатиэтажка на 810 квартир (дом № 23, который будет иметь адрес Крымский проезд, 2) олицетворяет более чем десятилетний путь застройщика к созданию спального района повышенной комфортности и развитой инфраструктуры.- В конце 2000-х здесь было поле, через которое проходила поросшая камышом канава, и стоял какой-то страшный недострой, - вспоминает гендиректор строительной компании «Мегаполис» Егор Вирясов. - Не было ни дорог, ни сетей, ни автобусных остановок, одна большая мусорная свалка. Начали строить стандартные кирпичные дома с обычным утеплением. Проекты приходилось переделывать, привносить новшества, соответствовать ожиданиям покупателей.Преимуществом первых домов проекта «Восток» стали пристроенные подземные паркинги во дворах. Ранее о таких возможностях в спальных районах застройщики не думали, паркинги были только в центре, в элитном жилье - и за совсем другие деньги.Монолитный гигант на сваяхС 2014 года в «Мегаполисе» с увеличением этажности домов начинается фаза монолитного строительства. Для обеспечения устойчивости шестнадцатиэтажки под каждой из шести секций дома забили более 400 свай по технологии лидерного бурения и установили монолитную железобетонную плиту.- С конструктивной жесткостью вопросов нет, сделан серьезный железобетонный каркас, являющийся несущим. Стены толщиной 30 сантиметров заполнены газосиликатом повышенной прочности D-500, плюс проведен дополнительный комплекс работ, чтобы сделать фактурный вентилируемый фасад с элементами декора, - говорит Егор Вирясов. - Такой фасад имеет срок эксплуатации не менее 50 лет, не подвержен выцветанию, легко обслуживается, легко монтируется: просто снимается поврежденная панель и ставится новая, и это без всяких заплаток. Первые этажи и входные группы выполнены в дорогом исполнении из немецкого клинкера Stroeher.Дом-гигант полностью оборудован системой доступа, а также системой мер для маломобильных жильцов. Возле каждого подъезда установлен вертикальный подъемник, работающий от пульта управления. Получить пульт могут даже мамы с детьми до полутора лет. А по карте системы доступа можно попасть на лифте прямо в подземный паркинг на 214 машиномест и обратно.- В каждом подъезде установлены два лифта - пассажирский и грузопассажирский компании Schindler. Один из них предусмотрен для эвакуации, так как имеет специальный класс огнестойкости. Такие лифты ставят только в торговых центрах, мы впервые их используем в жилищном строительстве, - отмечает Егор Вирясов. - Еще одно отличие этих лифтов - для них не требуется машинного отделения, нет цепей, тросов, трения, а значит - знакомого многим громыхания.Покупатель стал разборчивымПродать серую и унылую многоэтажку сейчас намного сложнее, на застройщика давят конкуренты и предпочтения покупателей жилья. Дома нужно строить красивыми и функциональными, уверена главный архитектор «Мегаполиса» Алена Сухенко.- В микрорайоне «Восток» мы от дома к дому стали вносить новшества: в наших предпоследних домах решили добавить больше красок, уделили внимание подъездам. Обсуждали, спорили с нашим Департаментом недвижимости, предлагали варианты. Так появилось понимание, куда надо двигаться. Но самое главное - инвестор был не против. «Давайте попробуем», сказал он, - вспоминает Алена Сухенко разговор с владельцем «Мегаполиса» Евгением Морозовым.«Мегаполис» изначально рассматривал самый большой дом на «Востоке» в комплексе с торгово-офисным центром, поэтому особое внимание команда дизайнеров и архитекторов уделила фасаду. Его сделали навесным, а также добавили освещение на ряде этажей. Для отделки подъездов использовали дорогую крупноформатную испанскую плитку, плитку уложили и в лифтовых холлах.- Сейчас покупают не жилье, а комфортную среду, которая начинается с подъезда. Никто не хочет жить в унылом и депрессивном месте. В нашем последнем доме даже светильники на входе - это архитектурные объекты, а не просто фонари. Клинкер на фасаде, мозаичная штукатурка в подъездах, багеты на стенах, выгравированная навигация на оргстекле - все это выглядит презентабельно. И покупателю кажется, что это более удобно, уютно и дорого, - отмечает эксперт.Анализ покупательной способности и покупательских предпочтений повлиял на планировки и метраж жилья. Еще несколько лет назад хорошо раскупались одно- и двухкомнатные квартиры, сейчас повысился спрос на трехкомнатные квартиры. Их в доме № 23 двадцать процентов площадью от 80 до 88 квадратных метров. А в каждой секции подземного паркинга есть кладовки. Это уже не знакомые всем сырые и мрачные подвалы, а сухие и чистые помещения от 3 до 6 «квадратов», пользующиеся спросом.Самый большой дом отличает ухоженная и развитая придомовая территория. Цветная тротуарная плитка, резиновое покрытие на многофункциональной детской площадке компании «Микромир», дизайнерские уличные фонари, малые архитектурные формы, тактильная плитка во дворе - такое разнообразие не всегда встречается даже у жилья бизнес-класса в калининградском исполнении!«Строим для людей»«Мегаполису» удалось выдержать благоприятную ценовую политику при продаже квартир в самом большом доме. На этапе свайного поля «квадрат» продавали за 35 тысяч рублей, и это за комфорт-класс. Сейчас - 75-80 тысяч во введенном доме.- Квартиры распродали быстро, осталось не более 10%. Принимая решение о покупке, клиенты узнавали, какая будет инфраструктура вокруг, - говорит руководитель Департамента недвижимости «Мегаполиса» Радмила Левицкая. - Девять детских площадок, пять спортивных, четыре площадки для отдыха. В этих объектах и реализованы пожелания клиентов. А еще есть коммерческие помещения на первом этаже.Она согласна, что строить некрасивые дома, даже в спальных районах, смысла нет - у современного общества новые потребности. Этот рубеж компания благополучно перешла, впереди - реализация готовых «под ключ» квартир.- Мы строим для людей, а квартиры с ремонтом, квартиры с мебелью и бытовой техникой - это тренд, и мы стремимся ему следовать. Мы уже готовы предлагать клиентам белый ключ в наших построенных домах, - говорит Радмила Левицкая.Себестоимость жилищного строительства, а значит, и стоимость жилья будет только увеличиваться, уверен Егор Вирясов. Более половины всей номенклатуры стройматериалов - бетон, металлоконструкции, окна и многое другое - «Мегаполис» производит сам. Вертикальная интеграция позволяет экономить на посредниках, делать жилье более качественным и продавать по гуманным ценам. Не секрет, что в Калининграде достаточно жилья, цены на которое необоснованно завышены. «Мегаполис» такой роскоши позволить себе не может.- Мы не монтируем только лифты, все остальные работы делаем самостоятельно, без субподрядчиков. У нас полный цикл, свой проектный институт. И я уверен в качестве нашего жилья, - заключил гендиректор «Мегаполиса».ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАЕвгений Морозов, собственник группы компаний «Мегаполис»:- Я был приятно удивлен и доволен окончательным проектом нашего самого большого дома на 810 квартир. Наша команда показала, что видит современные веяния и тенденции в строительстве, в отделочных и фасадных решениях, что хочет строить дома, квартиры в которых пользуются большим спросом. Люди поверили компании! Строительство жилого комплекса «Восток» лично у меня забрало много сил, эмоций, даже здоровья.Но для меня главное то, что наши клиенты остались довольны комфортным жильем, качественной окружающей средой и удобной инфраструктурой. Этот проект не основан только на бизнес-интересе. Мы не стали строить квартиры маленьких метражей, которые были популярны после кризиса 2008-2009 годов, мы построили просторные квартиры по хорошим ценам. Это позволило тысячам семей улучшить свои жилищные условия. И это то богатство, которое не измеряется деньгами!