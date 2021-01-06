Рождество Христово – самый большой православный праздник после Пасхи. Его предваряет продолжительный пост. 6 января вечером в храмах начинается вечернее богослужение, после которого пост заканчивается.В январские дни Калининград по-прежнему украшен. Елка, огоньки и вот это все. В предыдущие годы в городе еще проходили рождественские ярмарки, к нам приезжали представители храмов и монастырей из регионов России и зарубежья. Теперь по вполне понятным причинам такого не будет.Обойдется на сей раз и без массовых мероприятий на площади Победы. Традиционные святочные гуляния и катания на лошадях, увы, тоже отменены. Вероятно, не увидим мы в этом году и крестного хода. Хотя по большому счету он в Рождество и не обязателен. Во всяком случае, так говорят в епархии.А вот рождественские богослужения в церквях Калининграда, конечно же, состоятся. В главном храме – в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы 6 января запланировано несколько служб:в 18:00 – Всенощное бдение.в 23:30 – Божественная Литургия.На следующий, праздничный день, 7 января, в 10:00 – божественная литургия.Службы пройдут и в остальных храмах: 6 января - новогодний молебен в 17.00 (в некоторых храмах в 18.00), а 7 января (точнее в ночь с 6 на 7) - ночная литургия в 00.00 (или в 23:00). Правда, в некоторых соборах пройдет еще и утренняя служба в 10:00. Так что о точном времени лучше узнавать заранее в церкви.А сейчас - внимание! Правила в храме ничем не отличаются от тех, что действуют сегодня в торговых центрах и прочих местах массового скопления граждан. Маски обязательны, как и обработка рук и соблюдение социальной дистанции.Как рассказали в Калининградской епархии, большого потока прихожан в эти январские дни не ожидается. Ведь на рождественские службы в храм и без того приходит не рекордно много людей, а сейчас еще и пожилые прихожане, выполняя предписания властей, по возможности стараются оставаться дома (что, конечно, правильно). Для сравнения: на Пасху, когда освящают куличи, верующих у церквей собирается намного больше.Есть и еще один момент – на Пасху служат только ночью, а на Рождество и ночью и утром, так что, если вы не смогли прийти 6 января, то успеете поставить свечку 7-го.«Давайте в эти дни оглянемся вокруг, и станем внимательнее относиться к тем, кого сегодня посылает к нам Христос», - говорится в рождественском послании архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима. Его Высокопреосвященство отмечает, что «особенно важно помнить о подвиге любви именно сейчас, в это непростое время, омраченное пандемией, охватившей весь мир». Но при этом это испытание не должно стать «поводом для уныния и страха».После Рождества наступят святки. Это 12 дней, в течение которых и отмечают праздник. В эти дни принято ходить в гости и поздравлять друг друга, а также петь так называемые «колядки» - духовные песни, прославляющие родившегося Христа. Но и всего этого теперь либо не будет, потому что врачи не советуют ходить в гости, либо колядавать придется по скайпу. А что, тоже вариант!В любом случае – поздравляем с праздником, дорогие читатели!КСТАТИВ день, предшествующий Рождеству, который называется сочельником, предписан самый строгий пост. Есть обычай не вкушать пищу до сумерек, до появления на небе первой звезды, напоминающей о звезде Вифлеемской, которая привела волхвов и пастухов к колыбели младенца Иисуса.