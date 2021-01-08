«Узник совести»23 апреля 2019 года журналист Юрий Дудь опубликовал в своем ютуб-канале фильм «Колыма - родина нашего страха» (на сегодняшний день его посмотрели 23,5 миллиона человек). Одной из героинь документалки стала жительница поселка Ягодное Магаданской области Анна Бауките, рассказавшая душещипательную историю о своем репрессированном отце Зигмасе Баукусе. По ее словам, отец, сосланный на Колыму, умер еще в 1984 году, а в лагерь он попал «незаконно».Через несколько месяцев после выхода фильма блогер Егор Иванов из Владивостока заинтересовался делом Зигмаса Баукуса и попросил свою знакомую из Литвы посетить Музей жертв советской оккупации, чтобы изучить дело репрессированного литовца. Сканы этого дела благодаря Иванову оказались и в распоряжении редакции «Комсомолки».Как оказалось, «незаконно осужденный» Зигмас Баукус получил 25 лет исправительно-трудовых лагерей не только за антисоветскую агитацию, но и за убийство красноармейца Рашита Султановича Мустафина, совершенное на территории Калининградской области. Более того, следователям удалось доказать, что Баукус получал задания устраивать террористические акты на территории нового советского региона. Последнее обвинение звучит, на первый взгляд, не очень правдоподобно, однако следствие ссылается как на показания самого задержанного, так и на материалы допросов свидетелей (в том числе и родственников Баукуса).«Автомат мне нужен для охоты»В ходе следствия, проходившего в конце зимы и весной 1950 года, всплывали все новые и новые подробности. В частности, удалось установить, что безработный и беспартийный Зигмас Баукус, проживавший в литовском городке Кудиркос-Науместис на границе с Калининградской областью, с 1948 года сотрудничал с членами 69-й бандроты, известной как «банда Клаюнаса» (к осени 1949 года пятеро ее членов, включая главаря, были ликвидированы).27 февраля 1950 года Баукус был задержан и вечером того же дня допрошен. Поначалу 20-летний парень не признавался, что хранит оружие, однако после очной ставки с родным братом сознался. Автомат ППШ, хорошо смазанный ружейным маслом, был найден в ходе обыска 28 февраля 1950 года. Литовец прятал его в бане, стоящей на берегу реки Шешупе. Серийный номер автомата совпал с тем, что принадлежал погибшему Рашиту Мустафину.Интересно, что в убийстве советского солдата Баукус долго не сознавался. А вот как молодой человек объяснял, для чего ему вдруг понадобился автомат:- Хранил я его для того, чтобы ходить с ним на охоту. Этот автомат мною найден на территории Германии, ныне Калининградской области, примерно числа 15 февраля 1950 года. Нашел я автомат, когда ездил за дровами. Нашел в одном из сараев, где брал дрова. Этот хутор входит в деревню Келейн. Автомат лежал в сене.Встреча с мародерамиНа следующем допросе Баукус показал, что в феврале в Калининградскую область он ездил за дровами не единожды. Одна поездка, по его словам прошла впустую из-за ссоры с советским солдатом, «не разрешившим разрушать хозяйственные постройки». Так Баукус сознался еще и в том, что занимался мародерством вместе со своим приятелем Юстинасом Верстинскасом.Далее следователь выяснил и подробности встречи Баукуса и Верстинскаса с красноармейцем Рашитом Мустафиным. По словам арестованного, солдат подъехал верхом, заметив, как литовцы распиливают бревна немецкого сарая на части. Вместе с ним была собака пестрой масти. Красноармеец принялся ругать мародеров и заявил, что отгонит их повозку вместе с лошадью на полигон. Когда Верстинскас ответил отказом, солдат выстрелил в воздух, и напарник Баукуса убежал.Свою лошадь Мустафин привязал к повозке, сложил в отобранные инструменты (пилу и топор), а сам влез в нее, приказав ехать в соседнее хозяйство. В это время Баукус достал из своей котомки колбасу и хлеб и решил задобрить солдата (тут стоит отметить, что литовец мародерствовал вовсе не из-за того, что голодал). Мустафин от угощения не отказался и даже накормил своего пса Барбоса. Пока солдат уплетал хлеб с колбасой, Баукус снова попробовал его уговорить не ехать на полигон.- Около повозки у нас завязалась борьба, при которой он наставил на меня автомат, - рассказывает о развитии событий Баукус. – Я, взявшись за ствол, отвел автомат от себя и в это же время с земли поднял кирпичину и ею со всей силы ударил в височную часть головы (на других допросах он говорил, что нанес два удара – Ред.). Он от удара упал. Кровь, брызнувшая из раны, облила ложу автомата и повозку.Развернув лошадей, Баукус догнал своего приятеля и похвастал ему, что убил солдата. По дороге он даже заявил Верстинскасу, что пойдет теперь в банду.- В пути я Верстинскасу говорил, что если он скажет кому-либо об этом убийстве солдата, то я уйду в лес в банду. Если мне не представится возможности уйти в банду – застрелюсь. Верстинскас мне обещал никому не говорить, поэтому я до своего ареста в банду не ушел, проживая у себя дома.Кровь с автомата и повозки Баукус очистил снегом, после чего спрятал автомат в сарае. Через несколько дней после убийства парень даже преспокойно сходил с этим оружием на охоту на кабанов, а потом решил принести «ствол» домой. Старший брат Витас, увидев, что Зигмас притащил автомат, выгнал его из дома, после чего тот перепрятал ППШ в бане. Впоследствии выяснилось, что именно Витас сообщил властям, что его младший брат где-то достал оружие.Позднее Баукус сообщал, что убил солдата из страха перед уголовным преследованием, которого ему грозило из-за расхищения государственного имущества, а автомат якобы забрал из-за того, что красноармеец мог выжить и открыть по нему огонь.Антисоветская листовкаДальше – больше. На допросе 9 марта Баукусу предъявили антисоветскую записку на литовском языке, на которой стояла его подпись. Он тут же опознал ее и рассказал, что текст был написан летом 1948 года при довольно странных обстоятельствах. Оказалось, что Зигмас вместе с односельчанкой в очередной раз мародерствовал на территории Калининградской области, разбирая пустующий дом на строительные материалы. За этим делом его застали прятавшиеся неподалеку участники националистической группировки в составе семи человек и принялись его отчитывать.- Я им ответил, - рассказывал на допросе Баукус, - что эти дома все ломают, поэтому пришел и я за досками. Просил бандитов, чтобы они меня отпустили, и что больше я сюда не приду.Один из бандитов с трехцветной повязкой на рукаве заявил, что не стоит отпускать мародера просто так. Баукусу предложили собственноручно написать антисоветскую листовку и повесить ее в городе Кудиркос-Науместис, где тот проживал. Зигмас согласился, а бандиты выдали ему тетрадный листок и продиктовали текст прокламации. Листовку Баукус спрятал в свой электрический фонарик, и только после этого его отпустили.Листовку парень, по его словам, так нигде и не повесил. Вскоре он и вовсе забыл о ней, а фонарик в начале 1949 года выменял у гимназиста Карашки на револьвер «Наган» с десятью патронами.История показалась следователю странной, так как размещение листовки с собственной подписью было бы настоящей глупостью. На это Баукус ответил, что должен был самостоятельно изготовить листовки с аналогичным текстом, но без подписи и разместить их в городе. Также он добавил, что за получение задания расписался в тетради бандитов.«Я хотел рыбки поглушить»На первых допросах следователи интересовались, есть ли у Зигмаса Баукуса еще какое-нибудь оружие, но тот поначалу отвечал отказом. Однако 14 марта литовец признался, что у него также есть боевая граната без запала, которую он в конце 1949 года спрятал недалеко от дома, в высокой траве под проволочным забором. Нашел он ее якобы в землянке на территории Калининградской области и планировал после того, как найдет запал, глушить рыбу. В ходе того же допроса следователь выпытал у Баукуса, что у него также имелась еще одна граната с запалом, винтовка и масса патронов к ней. Это оружие также было найдено во время разборки домов на дрова. Винтовку, как сообщил литовец, он спрятал в канаве (но ее оттуда впоследствии кто-то украл), гранату использовал для глушения рыбы, а патроны «передал бойцам защиты народа».16 марта следователи обнаружили спрятанную Баукусом ручную гранату РГ-42 без запала в указанном им месте.«Незаконно осужденный» убийца и мародерК апрелю 1950 года Баукус признался в том, что встреча с бандитами не была неоднократной. Более того, он информировал участников бандформирования о численном составе бойцов защиты народа Бубляйского волостного отделения МГБ. Как показали свидетели, жители Кудиркос-Науместиса Держуте и Жемайтис, весной 1949 года, а также в начале 1950-го года Баукус заявлял о своем намерении совершить теракт на комсомольском собрании (во время собрания он собирался бросить гранату в окно). Также в январе 1950 года Баукус угрожал троим односельчанам гранатой, которую носил в кармане. В конце концов, арестованный сознался и в распространении антисоветской листовки, и в проведении среди своих знакомых антисоветской агитации.12 июня 1950 года Зигмас Баукус был приговорен военным трибуналом войск МВД Литовской ССР к 25 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах. Таким образом, «незаконно осужденный» литовец оказался мародером, убийцей и пособником бандитов.Судьба рядового МустафинаЧто касается рядового Мустафина, то он в тот роковой день честно выполнял приказ своего командира, младшего лейтенанта Куминского. Мустафин должен был охранять 117-й авиаполигон, располагавшийся в Краснознаменском районе, на территории которого неоднократно задерживали литовских крестьян, незаконно вырубавших лес. После того, как лошадь Мустафина вернулась в часть без него и без собаки Барбоса, военных подняли в ружье. Одного из солдат отправили к родителям жены Мустафина, проживавшим в поселке Буденовское (бывший Буденингкен, сегодня не существует.) Неманского района. Поиски продолжились и на следующий день. Вскоре военные наткнулись на Барбоса, бежавшего со стороны леса, а в районе обеда о найденном теле солдата сообщили колхозники из колхоза «Победа».Младший сержант Еремеев заявил в объяснительной, что Мустафин был найден «в полумертвом состоянии» в местечке Дористаль Краснознаменского района (ближайший ныне существующий населенный пункт – Победино). Красноармейцы заметили, что мародеры пытались снять с Мустафина сапоги. Скончался рядовой Мустафин в больнице Краснознаменска.Казанский историк Рустам Ханнанов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что после этой трагедии жена погибшего вместе с ребенком уехала из Калининградской области и вернулась на его малую родину в Осинов Гай Саратовской области, а затем переехала в Казань. Дальнейшие следы родственников красноармейца установить не удалось, так как сгорел архив сельсовета.