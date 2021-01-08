В пятницу, 8 января, глава администрации Славского района Эдуард Кондратов прокомментировал ситуацию с продажей четырехэтажного здания школы в поселке Высокое и началом его разборки на кирпич. Напомним, компания «Залесские корма» приобрела исторический объект всего за полтора миллиона рублей. По словам Кондратова, инвестор планирует частично сохранить здание школы и создать на его месте образовательный корпус. Однако до какого уровня школа будет разобрана - до второго или первого этажа или вовсе до фундамента - глава ответить затруднился.- В планах нового собственника все-таки разобрать старое и построить новое здание, сохранив его внешний облик, фасад, в котором в дальнейшем разместится административное здание и учебный центр для специалистов сельского хозяйства, - пояснил он. - Планируется привести в порядок территорию, а также организовать на месте стадиона культурно-спортивный объект для поселка и окультурить заброшенный школьный сад. А что касается цены, то была проведена независимая оценка, которая эту цену и определила.Эдуард Кондратов не смог ответить, почему администрация не наложила на инвестора никаких обременений.- Вы ведь еще собирались еще одно здание школы продавать, в поселке Гастеллово, - напомнил я Кондратову. – И там, по документам, тоже нет никаких обременений.- Да, однако покупателей не нашлось. Сейчас мы планируем договориться со службой охраны объектов культурного наследия, чтобы его поставили на учет, как памятник архитектуры.- А если бы покупатель нашелся и приобрел корпус, он ведь тоже смог бы начать его разбирать?- Это было наше упущение. И мы еще сможем все исправить, - ответил Кондратов.Представитель компании «Залесские корма» Нухтар Курбанов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что здание школы будет разобрано до уровня первого этажа, после чего его восстановят при помощи современных материалов. Не станут ломать и исторические подвалы.- Мы осмотрели со специалистами все помещения. Здание горело, у него протекала крыша, поэтому мы решили часть его разобрать, после чего восстановить в первозданном виде по старым фотографиям, - пояснил Курбанов. – Мне это здание самому дорого, потому что мои дети тут учились.Курбанов подтвердил, что корпус в ближайшем будущем разместит в себе административную часть и учебный корпус.- Думаю, мы уже в этом году все работы постараемся выполнить. Будет красиво, как на всех наших объектах, - добавил он.Отметим, что первый выпуск советских учеников состоялся в школе летом 1947 года, когда поселок еще имел немецкое название Попелькен. Начиная с 2010 года, в Славском районе усилиями министра образования Наталии Шерри было закрыто несколько школ в крупных населенных пунктах. В их число попал и поселок Высокое.