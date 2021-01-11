Едва наступивший 2021-й год, похоже, решил напомнить, что зимой в Калининградской области тоже могут трещать настоящие морозы. Синоптики ожидают, что погода заметно изменится еще до конца недели - совсем скоро в наши широты начнут активно вторгаться арктические воздушные массы и, ясное дело, мало нам не покажется.Впрочем, обо всем по порядку.По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник за окном все еще будет около 0 градусов. В течение дня ожидаются снегопады.В ночь на вторник усилятся ветры южных направлений, скорость которых составит до 16 метров в секунду (в порывах). Показания термометра останутся вполне себе сносными (не ниже -1 градуса днем), но из-за высокой влажности (до 100%) и все того же ветра ощущаться будет как -6..-7. Снег 12 января тоже прогнозируется. Довершит картину падающее атмосферное давление, которое к вечеру достигнет отметки 745 миллиметров ртутного столба.В среду ветер стихнет, давление стабилизируется, снег станет идти реже. Днем температура составит около 0 градусов. В ночь на четверг на улице будет уже -3 градуса, и затем начнется самое интересное.Авторы популярного сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» ожидают, что именно 14 января в регион придут жесткие морозы.«По данным метеорологических моделей, уже с четверга температура воздуха ночью по области может опуститься ниже отметки в -15....-20 градусов (!), сильные морозы, доходящие до двузначных чисел на термометре, также затронут Калининград и побережье, однако самые низкие значения ожидаются в центральной, северной и восточной части области», - прогнозируют любители метеорологии.Похожий прогноз можно найти на авторитетном портале rp5.ru. Согласно опубликованному там прогнозу, пик похолодания в Калининграде придется на ночь с четверга на пятницу. Воздух остынет до -13 градусов, что будет ощущаться как -18 (по-прежнему из-за высокой влажности). Днем 15 января потеплеет до -9 градусов.Гидрометцентр России тоже указывает на приближение морозов, но оценки дает более скромные: по ночам с четверга на пятницу и с пятницы на субботу – до -9…-11 градусов. А самым холодным днем этой недели ведомство называет субботу, когда температура должна составить -7 градусов.На фоне этих страшилок напомним, что настоящих морозов в январе в Калининграде не было уже давно. Последний раз до -15 градусов температура опускалась в 2017 году, -18 градусов было в 2014-м, а двадцатиградусную отметку мы преодолевали 27 января 2010 года, когда метеостанция в Калининграде зафиксировала -21,2 градуса.