За время зимних каникул в Калининградской области заразились коронавирусом еще 2060 человек. Это несколько меньше, чем было за последние 10 дней декабря (2110). К тому же, на протяжение четырех дней подряд прирост новых случаев не превышал психологическую отметку 200.По состоянию на 11 января на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 475 635 человек (+2243 за сутки), из них выявлено 20 050 случаев заражения (+198), выздоровели 18 185 человек (+186), умерли 203 (+3), остаются под медицинским наблюдением 7802 человека (-286).- 61 пенсионер, в том числе 48 человек старше 65 лет;- 34 неработающих;- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 12 медицинских работников;- 11 сотрудников образовательных учреждений;- 9 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 6 работающих на промышленных предприятиях;- 5 сотрудников банков;- 4 учащихся (школы №11, №29 и №56, лицей №23);- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;- 2 студента БФУ имени Канта;- ребенок, посещающий д/с 155;- сотрудник охранного предприятия;- работник предприятия сферы ЖКХ.В структуре заразившихся - 176 человек с симптомами ОРВИ, 15 пациентов с пневмонией и 7 человек без симптомов.