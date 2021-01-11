С 1 января для того, чтобы попасть на территорию национального парка «Куршская коса» нужно платить в два раза больше. Еще в конце ноября 2020 был издан приказ, согласно которому стоимость посещения нацпарка увеличивается со 150 до 300 рублей на человека. Кроме того, еще 150 рублей придется заплатить за легковой автомобиль (или мотоцикл). От платы за въезд на косу освобождаются пассажиры рейсовых автобусов, дети (до 18 лет), многодетные семьи, пенсионеры по возрасту и некоторые другие категории граждан.Как рассказали нам в пресс-службе «Куршской косы», цены выросли на основании постановления правительства РФ от 13 июля 2020 года.- Решение это было основано на количестве посетителей косы, которое последние годы растет, на динамике посещений и на росте уровне жизни населения в регионе, - отметила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. – Это решение коснулось не только нашего национального парка, но всех особо охраняемых природных территорий России.Изменилась в сторону увеличения и стоимость годового абонемента для посещения Куршской косы. Теперь он стоит 20 тысяч рублей.Интересно, что подорожание калининградцев и гостей региона не смутило. По крайней мере, судя по очередям на Куршскую косу в дни минувших новогодних каникул.- Въезд на косу открыт круглосуточно и круглогодично. Гости могли приехать к нам и в Новогоднюю ночь, и в любой день январских каникул.Люди в парке были все время каникул и людей было много, - подтверждает пресс-секретарь. - На выезд с Куршской косы были многочасовые пробки.В пресс-службе добавили, что уже с февраля планируют ввести онлайн-оплату. Так что билет на косу можно будет купить через интернет заранее из дома или по пути, с мобильного телефона. И не придется стоять в очереди у касс на КПП.