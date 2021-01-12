КТО НЕ УСПЕЛ – ТОТ ОПОЗДАЛПервая в истории Калининградской области денежная реформа произошла в 1947 году. Об отмене карточек на продовольственные и промышленные товары и введении новых денег известило постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947-го. Всего через день, 16 числа, начался обмен дензнаков. А уже 22-го – завершился! Еще неделю деньги меняли лишь «в отдаленных районах». И кто не успел – тот опоздал.Для операций с наличностью в области открылось 100 обменных пунктов. В сберкассах, в ряде почтовых отделений и на крупных предприятиях. Меняли по курсу 10:1. Скажем, за десятку старого образца давали один новый рубль. Повезло тогда владельцам вкладов до 3 тысяч рублей – их переоценивали один к одному! Если на счете лежало до 10 тысяч, все, что свыше 3 тысяч, переоценивалось: за три рубля старых денег – два рубля новых. А после 10 тысяч рубли переоценивали уже из расчета два к одному…Разумеется, многие были недовольны тем, что родное государство их так «подоило». Но негодовали, учитывая строгость эпохи, среди своих. А официально все было благостно. Так, 16 декабря 1947-го на ЦБК № 2 (последние годы был более известен как «Цепрусс») зарплату выдавали уже «новыми». Слесарь-стахановец Семен Моисеенко свои 600 «рэ» получил хрустящими 50-рублевками. И, любовно разглядывая портрет Ленина на лицевой стороне банковского билета, сказал:– С новыми деньгами по-новому заживем. Спасибо товарищу Сталину за его заботу о трудовом народе!Хотя больше та денежная реформа запомнилась все-таки отменой карточек. В магазинах стало можно покупать не определенный «сверху» минимум, а сколько нужно. Правда, это в теории. А на практике ходовые товары разметались. Так что тут тоже получалось: кто не успел – тот опоздал.МЕЛОЧЬ, А НЕПРИЯТНОНу а ровно 60 лет назад калининградцы в эти дни снова переживали денежную реформу. 1 января 1961-го в области, как и по всей стране, опять начался обмен денег.Новые дензнаки появились в рамках объявленной деноминации 10:1 (как и в 1947-м). При этом монеты достоинством в 1, 2 и 3 копейки, отчеканенные ранее, остались в обороте. И калининградцы, у которых таких копеек скопилось немало, потирали руки: каждая монета «подорожала» в десять раз!Но возникла и проблема. У всех вдруг стало много мелочи. А в чем ее носить? Имевшиеся в продаже кошельки вмиг размели. И когда они вновь должны были появиться, продавцы не знали – их, мол, редко завозят в область. Покупатели стали возмущаться: неужели этот незамысловатый товар нельзя делать и у нас? В ответ на критику ответственные вроде бы лица заверили: «Калининградская галантерейная фабрика приступила к производству кошельков, первая партия уже поступила в продажу». Народ рванул в магазины. Однако там по-прежнему разводили руками: кошельков нет. И так было еще долго…Но в целом та денежная реформа прошла гладко. Сообщили о ней задолго, сам обмен шел аж до 31 марта 1961-го. При этом новые деньги еще и по душе пришлись. Так, все купюры стали намного меньше прежних, что, конечно, удобнее.– Хорошие деньги, – слышалось в обменных пунктах, – и места для них меньше нужно, да и красивее они.Правда, те, кому не по нраву были перемены, начавшиеся при Хрущеве, новые бумажные деньги называли «хрущевскими фантиками». Впрочем, обидное прозвище имелось и у старых денег – «сталинские портянки».ОБМЕН «ГРОБОВЫХ» В МОГИЛУ СВЕДЕТДумается, мы и сейчас жили бы с деньгами образца 1961 года, не пойди ко дну корабль по имени СССР. А последняя советская денежная реформа, грянувшая 30 лет назад, стала еще одним знаком надвигающейся катастрофы.Всего за три (!) дня, 23-25 января 1991-го, был произведен неожиданный (объявили о нем вечером 22-го) обмен 50- и 100-рублевых купюр. Государство хотело нанести финансовый удар по воротилам теневой экономики, спекулянтам, тем, кто имел кубышку с неправедно нажитыми деньгами. В итоге «советская мафия», похоже, не особо пострадала. Главными же пострадавшими оказались старики, мучившиеся в толпах, чтобы успеть обменять свои «гробовые» – последние сбережения, отложенные на похороны.Следом стали менять и прочие деньги, потом – вводить новые. Нулей на них становилось все больше, но инфляция быстро их «съедала». Так и жили в чехарде советско-российских дензнаков. Закончилось это лишь в июле 1993-го, когда было прекращено хождение денег образца 1961-1992 годов.К слову, 1 апреля 1996-го в Калининграде произошел такой случай. Один банк объявил: сегодня будем обменивать монеты времен СССР… на доллары! Да по советскому курсу: 67 копеек за «бакс». Однако шутливо-рекламная акция обернулась драмой. Банк оказался в осаде пожилых людей. Очередь еле двигалась. А потом стариков еще и начали оттеснять молодые… В общем, День смеха получился со слезами обиды на глазах.СЛЕДУЮЩАЯ РЕФОРМА – ЦИФРОВАЯ?Деньги образца 1993 года тоже быстро теряли вес. В 1997-м зарплатой в миллион рублей было уже никого не удивить. Автор этих строк, например, столько получал. И хватало тех миллионов лишь на самое необходимое.А затем – новая денежная реформа. 1 января 1998-го от старых денег и цен «отрезали» по три нуля. При взгляде на новые ценники, у многих невольно возникала иллюзия, что все подешевело в тысячу раз… Самой крупной купюрой стала 500-рублевка. Все же монеты – заменили. Причем в оборот вернулись копейки!Обменивать старые деньги можно было долго – до 1 января 2003-го. Тем временем никуда не девшаяся инфляция продолжала делать свое черное дело. И уже в 2001-м была введена 1000-рублевка. В 2006-м – 5000-тысячная. А в 2017-м появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей. При этом пропали бумажные десятки. И копейки опять в загоне…Между тем в финансовой сфере происходят важные перемены. Безнал шагает по планете, набирают популярность цифровые деньги. Хотя, вспомнив про квартиры, в которых вдруг находят миллиарды рублей, понимаешь: слухи о скорой кончине старой доброй налички явно преувеличены.