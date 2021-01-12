Во вторник, 12 января, новая большая школа №58 на улице Артиллерийской открыла двери. Правда, пока не для учеников, а для чиновников и журналистов. По недавно построенным этажам прошелся губернатор Антон Алиханов.Главе региона показали столовую, кабинеты физики, химии и биологии. Что же особенного? В рекреациях у школьников будет возможность подзарядки гаджетов с помощью специальных стоек. Еще одна фишка школьных коридоров – фонтанчики с питьевой водой. Вроде, мелочь, а приспособление для детей очень нужное.В здании есть бассейн, актовый и два спортивных зала, студия дизайна и многое другое. На территории – стадион с гимнастическим комплексом, баскетбольным, волейбольным полями и футбольной площадкой с искусственной травой.- Проект типовой, но в нем используются иные решения, другие образовательные профили, которые очень востребованы в нашем регионе, – отметил Антон Алиханов. В качестве примера можно привести решение по созданию пространства для инженерных мастерских из рекреации первого этажа.Проектная мощность школы – 1100 учеников, но, как отметил губернатор, планируется набрать в первый год обучения не менее 1,5 тысячи учащихся с 1 по 10 класс. Школа примет учеников уже в сентябре. Причем дети смогут выбрать такие направления, как инженерное с углубленным изучением физики и математики, медицинское с уклоном на химию и биологию. Также будет представлен индивидуальный профиль, в котором школьник сам сможет формировать расписание.Для детей с ограниченными возможностями здоровья тут создан отдельный блок по психологической поддержке и развитию, в школе для особенных ребят есть все условия.В 2021 году школа планирует набрать пять первых классов. Прием заявлений для проживающих на закрепленной территории первоклашек начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Подача документов для поступления во 2-4 и 5-9 классы стартует с 15 марта и продлится до 30 августа. Оформить заявление можно будет только через портал госуслуг.В школу уже подано 1140 заявлений от родителей потенциальных учеников. Окончательный список улиц и адресов, прикрепленных к школе, сформируют к 15 февраля. Ну а те, кто не проживают на закрепленной территории, смогут подать заявление с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.