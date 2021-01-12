В 2021 году в Калининградской области пройдут сразу несколько крупных избирательных кампаний. В единый день голосования 19 сентября жителям региона придется выбирать депутатов Госдумы РФ (двоих – по одномандатным округам), новый состав Облдумы, а жителям Калининграда еще и депутатов городского совета. Какие избирательные кампании могут оказаться наиболее интересными в 2021 году, - в обзоре «Комсомолки».ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМАКого выбираем: 2 депутатов по мажоритарным округамВ Государственной думе в новом созыве будут минимум два представителя Калининградской области. Основные участники предстоящего предвыборного забега, по крайней мере, от «Единой России», уже обозначились, как примерно понятны и фавориты. В «партии власти» сначала пройдет предварительное голосование (праймериз), а затем его победители на основных выборах будут конкурировать с кандидатами от других партий и самовыдвиженцами.После прошлогоднего внесения поправок в Конституцию, полномочия нижней палаты российского парламента существенно расширились. Госдума действительно стала более важным элементом политической жизни страны, а для регионов – еще более эффективным инструментом лоббирования своих интересов. И умение пользоваться этим инструментом, понимание специфики будущей депутатской работы, умение профессионально «играть» в политику, - это, наверное, основные квалификационные требования к желающим получить депутатский мандат, уверен социолог Алексей Высоцкий.- Калининградской области не нужны просто люди-статисты на зарплате депутата Госдумы, но нужны эффективные лоббисты региональных интересов. Это не только вопрос распределения федеральных бюджетных средств, это сегодня даже больше умение лоббировать правила игры для особого региона, для его экономики, - уверен эксперт. – Лучших из лучших кандидатов хотелось бы видеть в Госдуме, потому что их, связанных с людьми и территорией, а не со своей партией, у нас всего двое. В Облдуме 40 депутатов, даже если будет избран один условно «бесполезный» депутат, или даже несколько, это не смертельно. Если же получить одного «странного» депутата Госдумы, мы лишаемся половины своих лоббистских возможностей в парламенте.ГОРСОВЕТ КАЛИНИНГРАДАКого выбираем: 27 депутатовКандидатам в депутаты горсовета Калининграда в прямом смысле придется стать ближе к людям. Ведь им предстоит избираться по уменьшенным одномандатным округам, а значит, теснее общаться с избирателями, добиваться их поддержки и конкурировать с другими претендентами на мандат.Новую схему выборов утвердили осенью прошлого года, а старую, когда половина депутатов (14 человек) попадала в горсовет по партийным спискам, признали неудачной. Избравшимся по округам депутатам предстоит решать проблемы конкретной улицы, двора, исполнять наказы избирателей. В противном случае, на следующих выборах победить им будет, в лучшем случае, проблематично. Кандидатам от партий этого делать, по большому счету, было не надо.ОБЛАСТНАЯ ДУМАКого выбираем: 40 депутатовВ сентябре обновится состав и регионального парламента. В отличие от горсовета Калининграда, областных парламентариев будут избирать по «старой», смешанной системе: 20 человек по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.Традиционно самая конкурентная борьба за депутатские места развернется на одномандатных округах в Калининграде. И мы точно увидим много новых лиц – за последние годы сразу в нескольких региональных отделениях политических партий полностью поменялось руководство. За пределами областного центра подобной конкуренции, скорее всего, не будет, сильные игроки на местах давно известны, многие из них уже несколько раз избирались.По мнению Алексея Высоцкого, у оппозиционных кандидатов есть реальные шансы составить конкуренцию «Единой России», и речь идет, прежде всего, о кандидатах от коммунистов и ЛДПР. Однако избирательные кампании 2021 года явно не запомнятся сверхнасыщенной публичной конкуренцией. По его словам, предстоящие выборы, это «больше про прямую коммуникацию с избирателями и эффективность штабной работы, чем про популизм, концерты, карнавал и хайп».- В области в течение нескольких лет нет существенных внутриэлитных конфликтов, нет ярких противоборствующих лагерей. Конечно, возможны какие-то локальные всплески, но не более того, - отметил Высоцкий.Руководитель калининградского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Елена Волова не сомневается, что «Единая Россия» в регионе получит большинство.- Реально конкурентных кампаний в части борьбы с другими партиями я не предвижу. Скорее, будет конкуренция внутри партии на этапе праймериз. Причем вряд ли партия предложит много свежих лиц, конкурировать будут те, кто и ранее занимался политикой, - сказала она, добавив, что на итоги выборов окажет влияние возможность голосовать несколько дней.