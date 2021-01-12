ЧП произошло на маршруте №173 по дороге из Правдинска в Калининград. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как водитель автобуса использует предмет, похожий на швабру, чтобы переключать передачи. Двигатель автобуса при этом издает страшный скрежет.«Несмотря на то, что я атеист, ехала и молилась, чтобы сцепление совсем не навернулось», - написала автор видео.Мнения калининградцев в комментариях, как обычно, разделились. Многие выразили поддержку находчивому водителю, которые сумел найти способ справиться с поломкой и доставил пассажиров в пункт назначения.Представители ГИБДД оперативно отреагировали на появление ролика и сообщили, что «занимаются» вопросом.\\"Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете, в настоящее время выясняются все обстоятельства\\", - сообщили РИА «Новости» в областном управлении ГИБДД.