За минувшие сутки из-за гололеда на дорогах Калининградской области произошли 23 ДТП. Одна из аварий случилась в 19 часов 35 минут на 78 километре 470 метров дороги «Калининград - Черняховск - Нестеров». 46-летняя водитель «Опеля» не справилась с управлением на скользкой дороге, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фольксвагеном» под управлением 31-летнего водителя. В результате водитель и две несовершеннолетние пассажирки (11 и 16 лет) «Опеля», а также 36-летняя пассажирка «Фольксвагена» получили травмы.Сразу шесть ДТП произошли утром в среду.- Кроме иномарки, которая перевернулась на светлогорской трассе, еще 10 автомобилей вышли за пределы дорожного полотна. Места аварий и их первопричины – разные. Но объединяет все – превышение водителями скорости на заснеженных дорогах, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Убедительная просьба к тем, кто спешит или это – первая в его жизни зима за рулем, отказаться от управления и переждать аномальные перепады между ночными и утренними температурами.По словам Поставничей, нередко причиной аварии становится и летняя резина. Да-да, не все калининградские автомобилисты подготовились к холодам.- Если не поменяли резину, также огромная просьба отказаться от поездок в эти дни, - добавила начальник пресс-службы.