Все случилось в первый день 2021 года, 1 января. 23-летний калининградец по имени Бруно со своей младшей сестрой-школьницей пришел в отделение банка на площади Победы. Хотел пополнить карточку. Но никак не думал, что мгновенно разбогатеет! Пусть и ненадолго.- В фойе банка, где в ряд стоят банкоматы, никого не было. Когда мы зашли, один из аппаратов громко пищал, а на экране светилась надпись: «Вам необходимо дополнительное время для проведения операции?». Я нажал «Нет». Тут открылся лоток для приема и выдачи купюр, в котором лежала пачка денег. Сестра взяла их. Там были купюры в основном по 5 тысяч рублей, были и тысячные, и более мелкие. Сумма внушительная.1 января, понятно, банк не работал, в помещении никого не было. Бруно принялся звонить на «горячую линию» банка, но неудачно.- Я звонил три раза и все время отвечали роботы, операторы трубку не брали. Делать нечего – я с деньгами пошел домой. Из дома еще раз безрезультатно позвонил в банк. Потом позвонил в полицию, меня пригласили в отделение.В тот же день наш герой написал заявление «Об обнаружении денежных средств» и всю сумму (а там было 112 800 рублей) сдали как находку. А вскоре обнаружился и владелец купюр.- Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району нашли владельца денег и передали ему купюры, - рассказала \\"Комсомолке\\" начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая. - Мужчина выразил благодарность полицейским и неравнодушному калининградцу за помощь.Объяснение хозяина денег было весьма прозаично. Мол, пришел закинуть сумму на карту. А накануне, понятное дело, как и все, отмечал Новый год. Ну и 1 января был несколько расслаблен и не совсем сконцентрирован. Деньги в банкомат вставил, и ушел, не нажав кнопку подтверждения. С кем не бывает?Хорошо еще, что забытую пачку купюр нашел Бруно – ответственный и честный парень.- У меня и мысли не было оставить эти деньги себе. Это же банк, там все зафиксировано. Не в лесу нашел и не в чистом поле. Но главное – деньги чужие. Захотелось их вернуть, - рассказывает парень.Кстати, владелец денег, как мог, отблагодарил своего спасителя, выдав ему пару-тройку бумажек из той самой пачки. Так сказать, за бдительность и потраченное время в полиции.А в полиции лишний раз напомнили, что о найденных вещах и деньгах необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. По всем сообщениям полицейские проведут проверки и установят законных владельцев утерянного имущества.КСТАТИПодобные поступки не редкость в Калининграде. Так, в октябре прошлого года жительница города вернула владельцу найденную в магазине барсетку с 300 тысячами рублей. А в декабре в неприятную историю попала Елена Студенцова. Ее пятилетний сын так хорошо освоил покупки в мобильной игре, что потратил 143 тысячи рублей - покупал сундуки с алмазами. К счастью для Елены эту сумму также сумели вернуть.