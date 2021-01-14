Как и во всем остальном мире, в Калининградской области продолжается война с коронавирусом. И не сказать, что ее мы уверенно выигрываем. Вот и губернатор Антон Алиханов считает, что рано говорить о выходе из второй волны COVID-19.- Серьезной динамики с точки зрения снижения количества заболеваний не наблюдается, - сказал глава региона. – Эпидемия немного схлынула, но это во многом связано с праздничным периодом. Например, 1 января не все лаборатории работали полный день. В любом случае снижение напряженности, которое мы видим, пока еще недостаточное.Между тем, в нашем регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Правда, прививки сегодня получают лишь те, кто входит в самые вероятные группы риска: врачи, педагоги, соцработники.- На днях к нам пришли еще 850 доз вакцины, а в общей сложности поступило уже 1892, - сообщил Алиханов. - По состоянию на понедельник, 11 января, получили первый компонент 1042 человека. Почти 300 провакцинированы и вторым компонентом тоже.Большая часть привитых, 709 человек (68% от общего количества) – это медики, 256 трудятся в образовательных организациях, 77 – представители сферы социального обслуживания.- Будут и еще поставки, - пообещал губернатор.Позднее он написал у себя в Инстаграме, что в январе область должна получить 5-7 доз \\"Спутника V\\".- Пока мы исходим из того, чтобы как можно скорее исключить введение новых ограничений в части медицинского обслуживания, образовательного процесса и соцуслуг. К сожалению, от вспышек заболевания в школах мы не застрахованы, а медработники вообще болеют достаточно часто, - добавил Антон Алиханов.Вакцинация трех названных категорий должна завершиться в январе. К по-настоящему массовой кампании удастся приступить разве что в следующем месяце. Как известно, препарат достаточно сложен в плане хранения, необходимы специальные холодильники, и восемь медучреждений области таковыми уже обзавелись. По плану, перечень этих организаций будет расширяться. Сейчас происходит допоставка, закупка дополнительного оборудования в райцентрах, чтобы тамошним жителям не было нужды мотаться на прививки в Калининград. Уже готовы прививать пациентов ЦРБ в Гусеве, Советске, ряде других муниципалитетах. Региональное правительство поставило себе задачу максимально упростить вакцинацию для всех калининградцев.По мнению Алиханова, вакцинационная кампания будет иметь заметный эффект к середине этого года, если принимать во внимание количество переболевших людей, которые уже получили антитела естественным путем. При этом у властей нет планов вводить новые антиковидные ограничения.- Все будет зависеть от динамики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - сказал губернатор. – Но мы пока не видим каких-то негативных последствий периода новогодних праздников.