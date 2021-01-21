В Калининграде уборщица и ее мать-пенсионерка перевели аферистам 1 млн рублей

Мошенники через интернет могут подделать любой телефонный номер Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде очередными жертвами телефонных мошенников стали 41-летняя уборщица и ее 64-летняя мать пенсионерка. Женщины поверили, что неизвестные пытаются оформить на них кредиты, сами получили в банках деньги и перевели их аферистам. Теперь они должны 1 млн рублей, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Преступники представились сотрудниками банка и убедили 41-летнюю горожанку, что неизвестные пытаются оформить по ее паспортным данным крупные кредиты в калининградских банках. Чтобы вычислить мошенников, аферисты потребовали от женщины самой пойти в банки и оформить на себя кредиты, а деньги обналичить и перевести на «безопасные» счета.

«Уборщица по указке мошенников в течение трех дней ходила по отделениям различных банков, оформляла кредиты и переводила деньги на указанные ей по телефону счета. В итоге женщина отправила мошенникам 652 тысячи рублей», - рассказали в полиции.

Получив деньги, преступники не успокоились и стали названивать 64-летней матери пострадавшей. Они также убедили пенсионерку, что на ее банковский счет идет атака, и ей необходимо оформить на себя кредиты для «безопасности». Вместе со своей дочерью пожилая калининградка через банкоматы отправила аферистам еще 305 тысяч заемных рублей.

«Удивительно, но банк без вопросов выдал кредит пенсионерке, а сотрудники ни словом не обмолвились, что сейчас действуют телефонные мошенники. Мать с дочкой теперь должны банкам под миллион рублей. Они не знают, как им выплачивать эту сумму, потому как ежемесячные платежи по кредитам намного превышают их доход – небольшую зарплату уборщицы и пенсию ее матери», - добавили в пресс-службе калининградской полиции.

Региональное управление МВД предупреждает граждан. Ни в коем случае не разговаривайте по телефону с людьми представляющимися сотрудниками банков или правоохранительных органов! Как только вам поступил такой звонок – немедленно кладите трубку!

Помните, что настоящие сотрудники службы безопасности банка или полиции никогда не будут требовать от вас взять кредит для отмены ошибочной заявки, перевести деньги на «безопасные» счета, установить на смартфон какую-либо программу, сообщить номера банковских карт и коды из СМС. Никогда не выполняйте такие действия! Сразу же кладите трубку, иначе злоумышленники вас зазомбируют и вы выполните все, что они от вас потребуют!

Мошенники через интернет могут подделать любой телефонный номер. Расскажите об этом своим друзьям и знакомым. Может этим вы сможете уберечь их от крупных финансовых потерь.