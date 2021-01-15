В минувшую среду Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан со следующей недели и призвал подготовить в стране соответствующую инфраструктуру.Поскольку вопросов по этой теме накопилось очень много, губернатор Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме опубликовал подробную информацию о том, как пройдет вакцинация в Калининградской области.- Поставки вакцины уже идут, - сообщил губернатор. - График, доведенный до нас Минздравом России на сегодняшний день следующий : январь - 12 000 доз, февраль - 30 000. Производство в вакцины в январе составит 2,1 млн доз, 12 тысяч из них нам как раз на 1 миллион человек населения. Распределение по регионам производится пропорционально. Исключением являются (с учетом плотности населения и других факторов) города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург). Скоро детализируем график понедельно. Расширение охвата будем производить постепенно, информацию будем обязательно доводить через СМИ.По словам Антона Алиханова, приоритетом остаются группы риска. Это медицинские работники, учителя и преподаватели, люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями, которые являются фактором риска при коронавирусе (особенно диабет). В планах вакцинации детей пока нет.- Никакой обязаловки для бюджетников нет и не будет, вакцинация добровольная, - подчеркнул Антон Алиханов.Ожидается, что к концу января на портале Госуслуг появится сервис по записи на вакцинацию, он будет максимально простым и удобным, позволит избежать очередей.- На сегодня в регионе готовы 9 пунктов вакцинации в Калининграде, Советске, Гусеве, Озерске, Мамоново, Немане. В ближайшие недели откроем такие пункты в других муниципалитетах, - пообещал глава региона. - Для получения эффекта иммунизации обладать иммунитетом должны 60% взрослой части населения старше 18 лет.На вопрос о том, не появятся ли проблемы с трудоустройством и т.д. у тех, кто не станет вакцинироваться, губернатор ответил отрицательно.