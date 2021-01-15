Вчера вечером пришла печальная новость: после долгой борьбы с коронавирусом в возрасте 71 год скончался один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский.В Калининградскую область он приезжал не раз. На кинофестивале «Балтийские дебюты» в Светлогорске был дважды. Впервые - в 2006 году. На вечеринке по поводу открытия Грачевский был одним из самых заводных и даже вызвался вести музыкальный конкурс для гостей. Пока девушки что-то тянули в микрофон, директор «Ералаша» забавлялся на заднем плане. То пытался танцевать канкан, то пропускал между ног стойку от микрофона, как заправский стриптизер. Внушительный живот заметно мешал движениям, но Бориса Юрьевича это не смущало...В 2015 году Грачевский приехал на «Балтийские дебюты» с молодой красавицей-женой Екатериной. На звездной дорожке оба были в белом и смотрелись как новобрачные - нежно держались за руку и делали селфи.Наше интервью состоялось в одном из светлогорских кафе. Грачевскому подали на обед салат «Оливье» и блинчики с мясом и сметаной.- Если бы Катька увидела, что я сейчас ем, она бы меня убила! Потому что мне каждый килограмм дается, - пошутил перед трапезой Борис Юрьевич. - Она меня по диете Дюкана кормит! Помогает. Я 12 килограмм сбросил. У меня было серьезное лекарство, которое переглушило. И когда я перестал его пить, он как рвануло, вес вернулся.Мы много говорили о работе, кино, и, конечно, о молодой жене Екатерине.- Это человек, которого я люблю и человек, который меня любит. У нас все хорошо, - признавался Грачевский. - Я знаю только одно. Человек должен жить в удовольствие, первую очередь для себя. В иудаизме есть такая потрясающая вещь. На страшном суде его спрашивают, получил ли он удовольствие от жизни, дарованной Всевышним. Понял, да? Зачем жить в застенках с душой? Я не Иисус Христос. Он один истину говорит. У царя Соломона что на кольце написано было? «Все пройдет. И это пройдет». Вот и вся история. Ждать, когда пройдет – это не правильно. Человек должен сам творить свою судьбу. У меня есть статья «Я никогда ничего не просил у Бога». Я ставлю задачу и решаю, добиваюсь.- Что сегодня вам нужно от жизни?- Только продление жизни. Больше ничего. Чтобы мне хватило сил вырастить дочку, максимально долго побыть вместе с любимым человеком.- Не успеете глазом моргнуть, как дочка в школу пойдет.- Школа это ерунда. Я жду, когда она станет девушкой, чтобы я мог спокойно уйти...Полностью то интервью Бориса Грачевского «Комсомолке» можно прочитать здесь.