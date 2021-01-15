Телефонные мошенники каждый день звонят калининградцам и собирают с доверчивых горожан деньги. За минувшие сутки сразу семь человек отдали свои деньги аферистам, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.Мошенники по-прежнему представляются сотрудниками служб безопасности банков и пугают калининградцев несанкционированным списанием денег с их счетов либо ошибочной заявкой на кредит.Например, они довольно легко обманули 50-летнюю женщину-психолога. Горожанка сообщила аферистам данные своей банковской карты, мошенники оформили на нее кредит и сняли деньги со счета – 146 тыс рублей. А вот 59-летний водитель сам взял в кредит деньги и отправил их на «безопасные» счета.141 тыс рублей мошенникам подарила 67-летняя пенсионерка, которая дошла до торгового центра и перевела преступникам деньги через банкомат.Доподлинно неизвестно, о чем думала 29-летняя безработная жительница Калининграда. Ее аферисты убедили установить на телефон программу удаленного доступа, получили контроль над смартфоном и сняли все деньги со счета – 119 тысяч рублей.87 тысяч рублей отправил на «безопасный счет» 25-летний шеф-повар ресторана, 58 тысяч рублей подарил мошенникам 45-летний автослесарь.«Меньше всего заморачивались мошенники с 35-летний безработным. Они просто позвонили ему на мобильный телефон, представились налоговиками и попросили деньги в долг. Правда, таким образом похитить им удалось всего 3 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе полиции,добавив, что некоторые потерпевшие признались, что подверглись в буквальном смысле слова гипнозу по телефону.Полиция разыскивает злоумышленников и предупреждает граждан. Как только вам поступил звонок от «сотрудников банка» - немедленно кладите трубку. Это – мошенники!