Инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению ЗАО «Корунд-Циан» - крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ. Финансовым партнером по сделке выступил ПАО Банк «ФК Открытие».«Корунд-Циан» – крупнейший в СНГ производитель цианида натрия, основного реагента, применяемого золотодобывающими компаниями при извлечении золота. Завод обладает двумя уникальными производственными линиями, которые обеспечивают суммарную выработку более 65 тысяч тонн цианистых солей в год. Себестоимость производства продукта у завода является одной из самых низких в мире. «Корунд-Циан» входит в топ-8 мировых производителей цианида натрия.Сделка включает в себя приобретение акций компании и рефинансирование существующих кредитов. Общий объем предоставленных кредитных средств превысил 300 млн долларов США. При этом банк «Открытие» выступил одновременно организатором и международным документарным и платежным эскроу-агентом по M&A сделке.«Участие банка «Открытие» в такой крупной и важной сделке с международными партнерами стало подтверждением высокого уровня профессионализма и экспертизы корпоративного бизнеса банка. Мы благодарны партнерам за доверие и надеемся на развитие нашего плодотворного взаимовыгодного сотрудничества», - прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие».«Корунд-Циан» – первая для GEM Capital инвестиция в химическую отрасль и важнейший шаг в реализации нашей инвестиционной стратегии в этом сегменте. Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды предприятия и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за её пределами», - заявил Анатолий Палий, основатель и управляющий партнер GEM Capital.«Мы рады приветствовать GEM Capital и Industry Partners Corporation в качестве новых акционеров и уверены, что наше партнерство позволит успешно реализовать стратегические планы предприятия на рынке цианида натрия», - прокомментировал Иосиф Хайцин, генеральный директор ЗАО «Корунд-Циан».ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.GEM Capital – международная многопрофильная инвестиционная компания, работающая на рынках прямых инвестиций и венчурного капитала. В инвестиционном портфеле GEM Capital более 20 проектов в России, Европе, США и Израиле в сегментах специализированной химии, нефте- и газодобыче, индустрии разработки игр и развлечений, а также в производстве новых материалов.Industry Partners Corporation Александра Раппопорта реализует проекты в России, Европе и Израиле в сегментах недвижимости (коммерческой, складской, гостиничной), перевалки зерна, реализации сжиженного газа, производства пищевых масел и полиэтиленовых плёнок, а также осуществляет различные портфельные инвестиции в FinTech решения.