О том, что выходные в Калининграде ожидаются чрезвычайно холодными, мы предупреждали еще в самом начале недели. Все это время прогнозы синоптиков постоянно корректировались, да и сейчас оценки специалистов несколько разнятся. Впрочем, все они сходятся в одном - будет очень холодно!Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считает, что уже в ночь с пятницы на субботу температура опустится до -10 градусов. Завтра днем потеплеет до -4, но затем все изменится. В ночь на воскресенье термометр покажет - 20 градусов, днем в воскресенье - до -14, в ночь на понедельник - до -19.Прогноз Гидрометцентра России местами выглядит еще жестче. В ночь на воскресенье синоптики ждут -21 градус, днем - до -16, в ночь на понедельник - около -18.Полную и самую страшную картину предстоящей стужи дает портал rp5.ru. Если прогноз сбудется, воздух в Калининграде начнет стремительно остывать после 16.00 в субботу. Темпы понижения температуры поражают: к полуночи за окном будет уже -20 градусов, а в пять часов утра воскресенья дело может дойти до -26! Влажность в это время достигнет 100%, из-за чего по ощущениям будет казаться как -33 градуса. При таких температурах даже водка замерзает.В качестве ориентира приведем суточные рекорды для предстоящих выходных. Для даты 16 января минимальная зарегистрированная в Калининграде температура составляет -23,8 градуса (1985 год), для 17 января - ровно -25 (1987 год).КСТАТИНесмотря на мороз, в субботу в Калининграде может выпасть немало осадков. Обильный снегопад ожидается в первой половине дня.