Губернатор Антон Алиханов подписал постановление правительства, которое изменяет список действующих ограничений в Калининградской области.Основные моменты такие:- Снимаются действовавшие до 15 января запреты на работу фуд-кортов и предприятий общепита без отдельного входа, находящихся в торговых центрах.- До 15 февраля деятельность всех остальных предприятий общепита по-прежнему запрещена с 23:00 до 6:00.- Сохраняется ограничение по единовременной посадке посетителей в кафе и ресторанах (внутри помещений) - разрешается занимать не более 50% от общего количества посадочных мест. При этом столы должны располагаться на расстоянии не менее 2 метров один от другого, а за каждым могут сидеть не более четырех человек.- Запрет на проведение свадеб, банкетов и корпоративов продлен до 15 февраля.- Групповые тренировки в спортивных заведениях в помещениях разрешается проводить при участии не более 12 человек, на открытом воздухе - не более 20 человек. В таком же формате разрешена работа учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров.- В колледжах практическую подготовку студентов можно проводить индивидуально или в группах до 12 человек с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.- Детям младше 14 лет вновь можно посещать торговые центры без родителей.- Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 8 февраля.Ограничения для туристов (проведение организованных экскурсий в группах более 10 человек и перевозка в автобусе более 10 туристов одновременно) отменены.