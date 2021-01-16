«Первый серьезный снегопад – и нам сразу же стало некомфортно», - констатировал очевидное глава городского округа «Город Калининград» Андрей Кропоткин в видеообращении на своей странице в соцсети «Фейсбук».Дискомфорт начал ощущаться еще 15 января, когда в 4 часа утра на улицы областной столицы пришлось вывести сразу 440 дворников и придать им в помощь 101 единицу техники, работающей сейчас, как сообщается, в две смены. Тем не менее, обрушившийся с утра 16 января на регион сильный снегопад с метелью привел к тому, что на улицах Калининграда образовалась снежная каша. Видимо, дворники, все-таки, не успевали ликвидировать последствия стихии.Совет окружного главы калининградцам «потерпеть и быть осторожнее» после этого стал актуален, как никогда. Чего не сказать о рекомендации «съездить с семьями на природу»: ибо на автотрассах за городом в первой половине дня субботы обстановка к поездкам откровенно не располагала. Чему свидетельством, например, не удержавшийся на снежном накате и съехавший с дороги в кювет под Черняховском пассажирский автобус. Между тем, и на загородных автомагистралях региона со снегом, если верить официальным сведениям, боролись вовсю.«Минувшей ночью дороги чистили 40 машин, проведена обработка трасс противогололедными материалами, - отрапортовала у себя в «Фейсбуке» министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. - Использовано 463 тонны песко-соляной смеси и 263 тонны соли»По ее же словам, с 7 часов утра 16 января и вплоть до полудня на снегоуборке работало 122 единицы техники, которая успела очистить 3416 километров дорог и обработать 1791 километр.Однако вновь грянувший снегопад во многом свел эти усилия на нет. И хотя продолжался он всего примерно пару часов, в результате на улицах Калининграда образовалась густая снежная каша, в которой буксовали автомобили даже снабженные зимней резиной. Естественно, это вызвало народное недовольство, хотя по действующим нормативам срок полной ликвидации «зимней скользкости» и окончания работ по снегоочистке не должен превышать шести часов с момента окончания снегопада или метели.В настоящее время работы по очистке и посыпке дорог продолжаются, но ситуация на них, по всей видимости, в ближайшее время останется сложной, поскольку с северо-запада на Калининградскую область надвигается новый снежный фронт.