В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Калининграде опустилась до -21,9 градуса. Не рекорд, конечно, тем не менее, это стало самым низким значением для января в нашем городе за последние 15 лет.Морозы задержатся еще на двое суток. В понедельник днем за окном будет -8..-10 градусов. В ночь на вторник похолодает до -15, а в светлое время прогнозируется -5..-7 градусов.Перелом произойдет в среду. По прогнозу Гидрометцентра России, благодаря циклону потеплеет разом до +3 градусов. Одновременно до 750 миллиметров ртутного столба упадет атмосферное давление, до 13 метров в секунду усилится южный ветер и выпадут осадки – дождь со снегом.По мере прохождения циклона давление продолжит понижаться и дальше. В субботу оно достигнет отметки 745 миллиметров и с этого момента начнет так же плавно расти.С четверга по воскресенье положительные температуры будут держаться в Калининграде и днем, и ночью. Максимум, что могут показать термометры, - не более +5. Это означает, что в течение одной недели суммарный перепад температуры достигнет 20 градусов!Берегите себя!