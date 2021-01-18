В поселке Храброво в субботу, 16 января, вечером местный житель обнаружил на улице полураздетую девочку. Ребенок бегал около дороги, плакал и искал маму, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.По предварительным данным, мама девочки поругалась с сожителем, забрала двоих детей и уехала на такси. По неизвестной пока причине женщина не забрала с собой шестилетнюю дочь, которая не хотела оставаться с пьяным мужчиной. Девочка в накинутой на майку куртке и в одном сапожке выпрыгнула из окна и побежала ее искать. На улице было около 11 градусов мороза.К счастью, замерзшую малышку заметил местный житель, который вернулся с работы и забрал ее к себе домой, где ее отогрели и накормили. Позже приехали медики и сотрудники полиции.В пресс-службе УМВД сообщили, что девочка находится в детской областной больнице, ее жизни ничего не угрожает. 38-летнюю маму девочки вызвали в отдел полиции, сейчас она дает объяснения, а сотрудники ПДН проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.