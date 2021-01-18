Сегодня мы начинаем рубрику, посвященную 75-летию Калининградской области. Когда, кстати, правильнее отмечать юбилей? 4 июля, в день переименования Кёнигсберга? Или 7 апреля, когда на месте Восточной Пруссии появился новый субъект РСФСР? Хотя все это де-юре. А по факту новая жизнь началась здесь сразу после того, как бои отгремели. Рубрика будет еженедельной. Каждый выпуск – очередной год или два. А завершится событиями, которые сегодня еще даже не произошли. Ведь 2021-й только начинается…Итак, год 1946-й.31 декабря 1945-го редко где у нас можно было увидеть украшенную елку. Праздновали скромно. Но зато с каким настроением встречали тот первый послевоенный Новый год!– А уж какой мы тогда салют из ракетниц устроили! – ту ракетницу почетный гражданин Калининграда Василий Осиян потом хранил всю жизнь.А 10 февраля 1946-го состоялись первые выборы - избирали депутатов в Верховный Совет СССР. Не было тогда еще никакой области, эта часть Восточной Пруссии считалась Особым военным округом. Так что проведение здесь выборов стало важным шагом по утверждению новой жизни на бывшей немецкой земле.Кандидатом в депутаты в Совет Союза был выдвинут штурмовавший Кенигсберг генерал Галицкий, кандидатом в депутаты в Совет Национальностей – Косыгин, будущий советский премьер. В выборах приняли участие 100 процентов избирателей, отдав за кандидатов 98,8 процента голосов. При этом в выборах приняло участие всего 9,5 тысячи человек гражданского населения. Но с каждым днем гражданских становилось все больше.Приехав ненадолго, остались навсегдаВиктор Дюков приехал 9 марта 1946-го из Калинина, в составе группы специалистов.– Полторы сотни нас было. И мы должны были создать в Кенигсберге вагонзавод. Кстати, в нашем эшелоне ехала и моя будущая жена, только я тогда этого еще не знал. Жилье дали на нынешней улице Киевской. И на другой день – на работу. Хорошо помню, как шли туда первый раз – мертвый город… А на предприятии не знали, за что хвататься – все разрушено! Тем не менее уже 1 мая выпустили первый вагон. Да, ехали мы не навсегда – в командировку, на 103 дня. А получилась командировка длиною в жизнь…Однако за счет командированных да «путевочных» можно было решать лишь локальные вопросы. К тому же ехали они в основном в города, на конкретные предприятия или в «заказавшие» их учреждения. А между тем требовалось поднимать село.Старт масштабному «переселению народов» дало постановление Совета Министров СССР от 9 июля 1946-го. Согласно ему в августе-октябре в Калининградскую область планировалось переселить 12 тысяч семей колхозников. И 23 августа прибыл первый эшелон, доставивший 570 человек (160 семей) из Брянской области. Конечной станцией стал Гусев. Точнее, еще Гумбиннен.Вербовщики обещали райские кущиВербовщики, зазывая народ в Пруссию, рисовали радужные картины. Дескать, там вас ждут пустые дома со всем необходимым, с огородом, садом. У кого-то и в самом деле получалось так. Однако большинство переселенцев все же вспоминают о своих первых днях на новой земле иначе. Вот, скажем, что рассказывала София Самойлова:– После гибели отца (он был подпольщиком в моей родной Минской области) наша мама осталась одна с семью дочками. Жить было негде, все сгорело. Вот мама и завербовалась в Калининградскую область.Прибыли в Гвардейск, там распределяли по поселкам. Мы попали в Суворово. Так как у нас семья была большая, нам дали двухэтажный дом. Четыре комнаты на первом этаже и одна на втором. Ни дверей, ни стекол в окнах. На ночлег устроились на кухне, вместе с коровой и овцами. Утром вышли осмотреться. Заглянули в подвал, а там – немки с детьми выбирают гнилую картошку. Мы их напугались, они – нас…Пухли они от голода, умирали на ходу. Только и нам несладко жилось. Картошка гнилая – это еще хорошо было. Варили суп, пекли лепешки из щавеля, крапивы и лебеды. А яйца, молоко, мясо сдавали государству, ничего себе не оставалось. Тогда, в 11 лет, и началась моя трудовая жизнь. В колхозе все работали – и стар и млад. Со школы придешь – и на работу. А учились бедно, один учебник на всю деревню, ходили, переписывали его. Ручки сами делали – вставляли в палочку перышко. Писали на чем придется…Больше чем газетаВ общем, тяжело было и в городе, и на селе. Но никто из ветеранов становления области не жалуется, вспоминает те годы с теплотой. «Трудное прекрасное время», – так сказал о нем Николай Морозов, приехавший 2 марта 1946-го, чтобы участвовать в создании у нас целлюлозно-бумажной отрасли.А под занавес года, 9 декабря, появилось в области и свое СМИ. Выход первого номера «Калининградской правды» стал знаковым событием. Вот, например, как описала свои чувства рентгенлаборант роддома № 1 Н. Грязева (к сожалению, имя узнать не удалось):– Кругом разруха, немецкая речь и готические буквы на уцелевших вывесках. Свет, вода подавались с перебоями. Зачастую работу у себя в рентгенкабинете мы начинали в 22-23 часа, так как днем электроэнергии не хватало. Редко где увидишь дымящую фабричную трубу. Еле ползущие облезлые трамваи без стекол… И вдруг – газета! Своя собственная областная газета! У нас, приехавших сюда, в поверженный Кенигсберг, исчезло чувство оторванности от «большой земли»…ЦИТАТА«Кёнигсбергская область занимает территорию в 12 тысяч квадратных километров, что составляет от 30% территории всей Восточной Пруссии. В административном отношении область делится на 14 районов и 3 города. Из районов наименьшую площадь имеет Хайлигенбайльский район (504,5 квадратных километров), наибольшую – Инстербургский района (1232 квадратных километра). Городами областного подчинения являются Кёнигсберг, Тильзит и Инстербург.Общее количество населения области по данным на 1 июня 1946 года определялось в 170 тысяч человек… Население города Кёнигсберга составляет 61 тысячу человек. Основную массу населения (69%) составляют немецкие граждане».Из справки областного подразделения Госплана СССР «О положении Кёнигсбергской области».ХРОНИКА ОДНОГО ГОДА11 февраля в Кенигсберге начал работать вагоностроительный завод.20 марта впервые состоялась трансляция радиопередач из Москвы.7 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. В тот же день появились областные прокуратура и управление Госстраха.15 мая было образовано организационное бюро областной коллегии адвокатов.24 мая министр внутренних дел СССР подписал приказ об утверждении штата управления МВД по Калининградской области.25 мая открылась первая сберкасса (историческое отделение банка и сегодня работает на улице Карла Маркса, 49).2 июня было принято решение о создании областной библиотеки.15 июня – организован областной кожно-венерологический диспансер.18 июня – издан приказ об организации облпотребсоюза.21 июня – издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке образования судов и рассмотрения судами дел в Кенигсбергской области». В тот же день был образован хлебозавод № 1.26 июня – издан приказ о создании областного отделения аптечного управления.4 июля – издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о переименовании Кёнигсберга в Калининград, а Кёнигсбергской области – в Калининградскую.6 июля началась организация областной больницы.8 июля был издан приказ об организации областной гидрометеорологической службы.7 августа – организованы мебельная и швейно-трикотажная фабрика.29 августа открылся первый кинотеатр – «Победа».7 сентября в области были созданы районы: Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Краснознаменский, Ладушкинский, Нестеровский, Озерский, Правдинский, Приморский, Полесский, Славский, Советский, Черняховский. Калининград, Советск и Черняховск отнесли к категории городов областного подчинения.10 сентября открылось автобусное движение по маршрутам: Южный вокзал – площадь Победы - улица Александра Невского – ЦБК-1.20 октября был создан Калининградский техникум советской торговли.31 октября – образовано Калининградское отделение Прибалтийской железной дороги.7 ноября пошли первые трамваи – от депо через площадь Победы к проспекту Победы.15 ноября начало работу областное концертно-эстрадное бюро (ныне – филармония).27 ноября Пиллау был переименован в Балтийск.20 декабря Совет Министров СССР одобрил создание санатория в Кранце (ныне – Зеленоградск).