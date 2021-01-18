В конце прошлой недели были подведены итоги очередного конкурса президентских грантов, по итогам которого около 2 тысяч проектов получили материальную поддержку. Победителями конкурса стали и 26 калининградских некоммерческих организаций, среди которых оказались разработчики анимации, получившие почти полмиллиона рублей на «Блог Александра Невского».Судя по заявке, АНО «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» собирается заниматься просвещением и патриотическим воспитанием в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Фонд выделил на эти цели 495 710 рублей (при софинансировании в 396 000 рублей).- «Блог Александра Невского» — страница в социальной сети Инстаграм, на которой будут размещаться иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики. Планируемый минимальный охват — 5 000 пользователей, - поясняют получатели финансовой поддержки.Блогеры рассчитывают, что Инстаграмом великого князя заинтересуются школьники от 13 до 18 лет, а также студенты. По мнению авторов идеи, эта страница поможет уберечь аудиторию от интереса к «альтернативной истории», распространяемой другими каналами.- Их создатели, не являясь профессионалами в указанной области, передают большой аудитории информацию, не всегда соответствующую действительности, - уверяют грантополучатели. - К сожалению, такие группы становятся популярными и среди школьников и студентов — то есть молодого поколения, которое больше всего нуждается в качественных знаниях и формировании ответственной гражданской позиции. Популярность таких групп в молодежной среде формирует искаженное представление об истории нашего Отечества или отсутствие к ней интереса и негативно сказывается на имидже государства, способствуя росту оппозиционных настроении .Распространять единственно верные сведения о победителе Ледового побоища блогеры намерены по всей России, так как «проблема имеет место на всей территории государства». Кроме того, подвиги князя они будут адаптировать «под современные потребности целевой группы».«Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов», к слову, зарегистрирована на улице Александра Невского. Судя по сайту, грантовую поддержку она получает не в первый раз. В основном, проекты связаны с поддержкой и продвижением русского языка и русской культуры, также несколько проектов посвящено противодействию матерной речи.